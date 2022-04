Beautiful, Liam costringe Steffy ad affrontare la morte di Finn: ecco perché

Cosa accadrà nelle prossime puntate americane di Beautiful? Le anticipazioni fanno sapere che Liam confesserà la verità su Finn a Steffy. Così, il giovane Spencer costringerà la sua ex moglie ad affrontare sul serio la morte di suo marito. Al momento, la figlia di Ridge non ricorda nulla della sua vita insieme al medico, tanto meno la sparatoria nel vicolo de Il Giardino. Qui Steffy sta affrontando Sheila, a cui riserva molte minacce. Finn capisce che sta accadendo qualcosa tra sua moglie e la sua madre biologica e corre subito verso il noto locale di Los Angeles.

Arriva proprio in tempo per posizionarsi tra le due litiganti. In questo modo, Finn muore per salvare Steffy. Sheila vorrebbe uccidere la giovane Forrester con la sua pistola, ma invece colpisce proprio suo figlio. Insoddisfatta, spara subito dopo anche a Steffy. Quest’ultima finisce in ospedale in gravi condizioni, mentre per Finn purtroppo non c’è nulla da fare. Dopo poco tempo, la figlia di Ridge si sveglia dal coma ma non ricorda nulla dell’ultimo periodo. Dunque, non può neanche indicare Sheila come la colpevole di questa tragedia.

Infatti, la dark lady si aggira indisturbata tra i Forrester e riceve anche il sostegno di Taylor. Nessuno sa che è lei l’assassina. L’unica che potrebbe rivelare come stanno davvero le cose è Steffy, che però è colpita da un’amnesia e crede ancora di essere sposata con Liam! Nelle prossime puntate americane di Beautiful, continuerà a combattere per ricordare, facendo affidamento sulla sua figlia.

Nonostante i suoi sforzi, Steffy non riuscirà ancora a trovare i ricordi sulla sparatoria. Liam sarà molto combattuto, visto che lei è convinta che siano ancora marito e moglie. Hope e Brooke decideranno di intervenire, andando contro Ridge e Taylor. Le due Logan non riusciranno ad accettare il fatto che Liam possa, ancora una volta, tornare tra le braccia di Steffy.

Pertanto, faranno pressioni per portare lo Spencer a confessare a Steffy che ha una nuova vita con Finn, includendo così la triste notizia sulla sua morte. Le anticipazioni americane rivelano che Liam alla fine cederà alle pressioni delle Logan e diventerà onesto con la stilista. Mentre elaborerà tutto questo, Steffy avrà bisogno del supporto di tutti i suoi cari.

Ma Hope non raggiungerà comunque il suo obbiettivo. Infatti, Steffy continuerà ad appoggiarsi proprio a Liam. La giovane Logan sarà sempre più preoccupata per il loro legame. Lo Spencer, che riceverà tutto il supporto di suo padre Bill, si sentirà obbligato ad assicurarsi che la sua ex moglie stia bene durante questa crisi.

Inoltre, sembra che presto arriverà il momento per Steffy di riabbracciare il suo secondo figlio, Hayes. Ovviamente, la sua amnesia non gli permette di ricordare la sua seconda gravidanza. Nuovi colpi di scena stanno per arrivare, con una Sheila pronta a mettere in atto un piano per eliminare Steffy e così anche la possibilità che la verità esca fuori.