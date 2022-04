Beautiful, Sheila dopo la morte di Finn: un piano per uccidere Steffy!

Nelle prossime puntate americane di Beautiful, dopo aver ucciso Finn, Sheila deciderà di dare il colpo di grazia a Steffy. Riuscirà in questa terribile impresa? Sembra proprio di no. Ma la vita della giovane Forrester sarà sempre più a rischio. La Carter scoprirà che il tenente Baker sta indagando sulla tragica vicenda. Per chi non lo sapesse, attualmente nella trama in onda in America sta avvenendo un’importantissima svolta. I produttori avevano anticipato che sarebbe accaduto qualcosa che avrebbe spiazzato i telespettatori e sconvolto le dinamiche della soap opera.

E in effetti è proprio ciò che sta accadendo. Sheila, Deacon e Taylor tornano a Los Angeles e già destabilizzano la trama con il loro ritorno. In particolare, ci pensa la Carter a dare una scossa ai protagonisti. Steffy scopre che la dark lady, che si rivela essere la madre biologica del suo Finn, si sta vendicando di Brooke con un folle piano. Per questo, decide di affrontarla in un vicolo del Il Giardino. Qui le minacce della giovane Forrester portano la squilibrata Sheila a prendere una pistola e a puntargliela contro.

Proprio in questo momento arriva sul posto Finn, il quale salva Steffy e muore. Infatti, il colpo mortale raggiunge il corpo del povero medico, che finisce a terra. E non finisce così! Secondo le anticipazioni americane di Beautiful, Sheila spara anche a Steffy. Dopo di che, prima di fuggire, fa sì che la scena passi come una rapina finita male. Inconsapevole di quanto è appena accaduto, Deacon trova i corpi della giovane coppia e chiama subito i soccorsi.

Purtroppo i medici non possono far altro che annunciare la morte di Finn. Steffy, invece, finisce in coma. In ospedale, tutti i suoi cari si riuniscono intorno a lei per darle forza. Liam e Hope la supplicano di risvegliarsi e così succede. La giovane Forrester si sveglia dal coma, ma non ricorda nulla di questa tragedia! Non solo, l’amnesia si estende oltre. Steffy è convinta di essere ancora sposata con Liam e non ricorda nulla né di Finn né del loro figlio Hayes.

Pertanto, la giovane Forrester non può ricordare quanto fatto da Sheila. Mentre quest’ultima riesce a raggirare Taylor, il tenente Baker inizia le sue indagini per trovare il colpevole. Le anticipazioni americane rivelano che nelle prossime puntate Sheila capirà che l’unica soluzione per evitare di essere scoperta è uccidere Steffy! La Carter sarà convinta di riuscire a ottenere l’accettazione da parte dei Forrester dopo la morte di Finn.

In realtà, nessuno di loro sa che è proprio lei l’assassina di suo figlio! Pare che Taylor le permetterà di far visita al piccolo Hayes. Dunque, queste strade aperte la porteranno a decidere di doversi assicurare che Steffy muoia.

Ma dovrà fare attenzione, perché il suo piano per uccidere la figlia di Ridge non darà i risultati da lei sperati. Nonostante ciò, il pericolo sarà in costante crescita! Quando Steffy recupererà la memoria per Sheila sarà troppo tardi.

Ora che suo figlio non c’è più, nutre ancora di più il desiderio di viversi il nipotino Hayes. Steffy è sempre stata per lei un ostacolo con Finn ed è l’unica a conoscenza della sua colpevolezza in questa tragedia. Ma i suoi piani, fortunatamente, non porteranno ciò che lei desidera!