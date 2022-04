Beautiful, Taylor si lascia raggirare dopo la morte di Finn: il salvataggio

Nelle puntate americane di Beautiful tutti stanno pregando affinché Steffy si salvi. Ma anche Taylor ora è in pericolo! La giovane Forrester è in coma dopo essere stata colpita da un proiettile e dopo aver visto Finn morire! Il pubblico di Canale 5 potrà assistere a questa fase della trama tra diversi mesi. Intanto, le anticipazioni americane fanno sapere che avviene una vera e propria tragedia nel vicolo de Il Giardino. Sheila uccide Finn e poi spara a Steffy. Il tutto accade nell’arco di qualche minuto, che cambia per sempre la trama!

Steffy sta affrontando Sheila e la minaccia in tutti i modi. La Carter non si lascia di certo intimidire ed estrae una pistola, puntandola subito contro la Forrester. Proprio in quel momento giunge sul posto Finn, che mettendosi tra loro salva la vita di Steffy. Ebbene sì, John Finnegan muore da vero eroe per salvare sua moglie. Sheila fa in modo che la scena passi come una rapina finita male e scappa via. Arriva, intanto, Deacon che trova i due ragazzi stesi a terra privi di sensi e non sa cosa sia successo. Incoraggia entrambi a lottare, ma quando arrivano i soccorsi si scopre che Finn è morto.

La figlia di Ridge finisce in coma e tutti i suoi cari pregano affinché si risvegli. Secondo le ultime anticipazioni americane di Beautiful, Steffy si sveglia ma troppo confusa da poter rivelare il nome dell’assassino. Pare che non ricordi nulla dell’accaduto. Dunque, Sheila avrà modo di girare a piede libero senza problemi per qualche tempo. La Carter riesce pure a ingannare Taylor.

Mentre Ridge giura vendetta e capisce che nessuno dovrebbe abbassare la guardia con Sheila, la Hayes si fa abbindolare. Sheila sta discutendo con Thomas in ospedale, quando arriva Taylor. La Carter scappa via in lacrime e la psicologa la insegue fino al tetto. La madre di Steffy crede che Sheila sia una donna distrutta dalla morte di suo figlio. Non immagina che è proprio lei l’artefice di questa tragedia.

La raggiunge sul tetto dell’ospedale dove sembra volersi suicidare. Qui fa presente che il suo scopo non è mai stato quello di far del male a qualcuno e si chiede perché Steffy non le dia una possibilità. Si avvicina sempre di più vicino al bordo e parla come se Finn potesse ascoltarla: “Sto arrivando da te”. Taylor corre e implora Sheila di non saltare.

Le fa un lungo discorso per impedirle di uccidersi. Cerca di convincere Sheila che il dolore non dura per sempre. Chiaramente, la Carter non confessa la sua colpevolezza per la morte di Finn e la situazione che sta affrontando Steffy. Inoltre, Taylor assicura alla donna che ha anche un motivo per avere un altro inizio, ovvero il nipote Hayes, figlio di Steffy e Finn.

Ormai, però, Sheila appare propensa a lanciarsi nel vuoto, mentre la Hayes le chiede di prenderle la mano. Non conoscendo la verità dei fatti, Taylor tenta di fermarla facendole presente che presto troveranno la persona che ha ucciso Finn. A questo punto, Sheila si sporge e la psicologa la afferra, andando però oltre la sporgenza.

Taylor tiene Sheila per un braccio e le chiede di non lasciarsi andare! Come andrà a finire? La puntata andata in onda stasera in America si è conclusa proprio così. Sembra, comunque, che non ci saranno altri morti. Dunque, Taylor salverà Sheila, ma allo stesso tempo verrà ingannata. La Carter si giocherà questa carta per riuscire ad avvicinarsi ai Forrester e così al nipote Hayes.