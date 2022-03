Beautiful puntate America, Steffy vs Sheila: “Una lite spaventosa”, il video

Steffy sarà in serio pericolo nelle prossime puntate americane di Beautiful. La figlia di Ridge deciderà di affrontare Sheila da sola e si ritroverà a vivere una situazione ricca di tensione. Come anticipa il nuovo video della soap opera americana, Sheila minaccerà Steffy quando il suo segreto verrà fuori. Finalmente la giovane stilista scoprirà cosa sta nascondendo suo fratello Thomas. Per chi non lo sapesse, quest’ultimo è l’unico a conoscenza del folle piano che la Carter mette in atto per distruggere la vita serena di Brooke.

Scambia le bevande analcoliche con dello Champagne. La Logan si ubriaca, durante la vigilia di Capodanno, e bacia Deacon! I segreti, si sa, a Los Angeles non restano mai tali. E proprio grazie all’intervento di Steffy, Ridge scopre il tradimento della moglie e decide di allontanarsi definitivamente da lei. La rottura dei Bridge, come già anticipato, coinvolge quasi tutti i protagonisti della longeva soap opera. In attesa della scioccante svolta che cambierà per sempre la trama di B&B, Thomas scopre il segreto di Sheila.

Tutti intuiscono che c’è qualcosa che non va nel giovane Forrester, il quale consiglia alla Carter di stare lontana da Brooke. Allo stesso tempo, si ritrova di fronte a un bivio: dire la verità ai diretti interessati oppure no? Per il momento Thomas decide di tacere, vedendo Ridge e Taylor di nuovo vicini. Dentro di lui, però, il tormento è in atto e Steffy lo intuisce. Le anticipazioni americane di Beautiful rivelano che la giovane Forrester assisterà a una conversazione tra Thomas e Sheila.

Riuscirà così a scoprire lo stratagemma segreto della Carter. Già si sa che Steffy non ha alcuna intenzione di far entrare nella sua famiglia la temutissima dark lady, sebbene sia la madre biologica di Finn. Quando scoprirà il suo folle piano contro Brooke, deciderà di affrontarla. Certo, Steffy non vedeva l’ora di eliminare la Logan dalla vita di Ridge, tanto che accompagna quest’ultimo tra le braccia di Taylor appena ne ha l’occasione.

Questo, però, non vuol dire che Sheila debba intromettersi con i suoi folli piani. Pertanto, Steffy minaccerà la ‘suocera’ e le prometterà che riuscirà a sconfiggerla una volta per tutte(QUI IL VIDEO)! Si sa, la Carter non è in grado di accettare simili minacce. Le due daranno inizio a una discussione molto tesa, durante la quale sarà possibile notare tutta la rabbia e la follia di Sheila.

Il video condiviso sui social network in queste ore dalla soap opera, vede Steffy “in una situazione spaventosa”. Metterà a rischio la sua stessa vita, mentre avvertirà Sheila che dovrà fare marcia indietro. La Carter non se ne starà ferma, anzi urlerà minacciosamente contro Steffy invitandola a tenere la bocca chiusa. Una scena oscura, con una musica ricca di suspense in questo video promozionale di B&B.

Steffy cercherà di allontanarsi da Sheila, consigliandole di non avvicinarsi ulteriormente. Chi salverà la figlia di Ridge? Per ora la giovane Forrester potrebbe riuscire a scansare il pericolo da sola oppure si pensa che sarà Finn a giungere in tempo sul posto. In questo modo, il medico scoprirà la vera natura di sua madre. Ma attenzione, perché Sheila non si fermerà di certo qui.

Steffy e Thomas saranno in serio pericolo nelle prossime puntate americane. La Carter è da sempre disposta a tutto pur di ottenere i suoi obbiettivi. Non resta che attendere per scoprire come si evolverà questa pericolosa fase della trama!