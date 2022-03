Beautiful, Ridge e Brooke: l’addio causerà 4 drammi, chi è coinvolto

La rottura tra Ridge e Brooke in Beautiful non è da sottovalutare. La trama della soap opera americana ha preso una svolta interessante con gli inaspettati ritorni di Sheila, Deacon e Taylor. In questo ordine, tutti e tre tornano a Los Angeles e sembra che i loro destini si incrocino per altri motivi. E invece gli autori hanno sorpreso i telespettatori americani rendendo questi personaggi protagonisti dell’addio tra Ridge e Brooke. In particolare, i primi due sono si può dire gli artefici di questa rottura. Ovviamente ad attendere Ridge a braccia aperte c’è la Hayes, come hanno sempre desiderato Steffy e Thomas.

Ma bisognerà fare attenzione alle prossime svolte nella trama, in quanto le anticipazioni americane di Beautiful segnalano che i personaggi intorno ai Bridge subiranno dei danni. Ci saranno, inevitabilmente, dei cambiamenti sebbene Brooke stia comunque ancora lottando per il suo matrimonio con Ridge. Innanzitutto a riscontrare problemi saranno i loro figli, tra cui ci sarà non poca tensione. In particolare, il rapporto sereno che nel tempo Steffy e Hope hanno instaurato improvvisamente si rompe e questa volta non per colpa di Liam!

Le due rivali in amore saranno in contrasto tra loro per via dei loro genitori. Mentre Steffy accuserà Brooke e desidererà di vedere Ridge e Taylor di nuovo insieme, Hope penserà e farà l’esatto contrario. Dunque, la rottura genera una crisi tra le mamme delle due figlie di Liam. La vita della giovane Logan, inevitabilmente, è colpita da ciò che sta accadendo a sua madre, anche sul campo lavorativo.

Infatti, all’interno della Forrester Creations si sentirà sempre più sola. C’è da considerare che questa volta non ha dalla sua parte Thomas, che l’ha sempre appoggiata e sostenuta. Il giovane stilista non potrà stare al suo fianco e consolarla in questo periodo difficile. E sarà lui l’altro personaggio di B&B che subirà qualche contraccolpo nelle prossime puntate americane.

Come già anticipato, Thomas apparirà molto nervoso e agitato. Ridge se ne renderà conto, ma non immaginerà cosa c’è davvero dietro. Le anticipazioni fanno sapere che proprio lui è il primo a scoprire che durante la famosa notte di Capodanno Brooke si è ubriacata per colpa di Sheila! Thomas scopre il subdolo piano della Carter e si scaglia contro di lei, cercando di proteggere la Logan.

Ma nei prossimi episodi in onda in America, il figlio di Ridge continuerà a mantenere il segreto al riguardo. Sarà, però, devastato. Una parte di lui vorrebbe rivelare la verità e smascherare Sheila una volta per tutte, ma un’altra lo spingerà a restare in silenzio affinché suo padre torni con Taylor. Sembra, inoltre, che la soap stia preparando il terreno per portare Douglas al centro di un dramma.

Arrivato a questo punto e invogliato da sua madre, Thomas potrebbe decidere di riportare suo figlio a casa. Nel bel mezzo di questa guerra, lo stilista potrebbe pensare che sia meglio tenerlo al sicuro tra le sue braccia, allontanandolo così da Hope.

Infine, pare che Taylor Hayes sarà quella che forse resterà più scottata da tutta questa vicenda. La psicologa sa che per Ridge e Brooke non ci sarà mai una fine. Dunque, è consapevole di questo e sta agendo in modo abbastanza prudente.

Lasciandosi andare completamente ai sentimenti, Taylor potrebbe commettere l’errore di tornare con Ridge per poi vederlo nuovamente sfuggire dalle sue braccia.