Beautiful puntate America, Steffy esagera con Hope: l’intervento a sorpresa

Steffy e Hope si confronteranno in un duro scontro alla Forrester Creations. Le anticipazioni americane di Beautiful fanno sapere che non ci sarà un ambiente sereno sul posto di lavoro. Le due, nelle puntate che stanno attualmente andando in onda in America, si ritrovano nuovamente in schieramenti opposti. Questa volta non c’entra nulla Liam, bensì i loro genitori. Mentre da una parte Steffy è entusiasta di assistere alla rottura tra Ridge e Brooke, Hope vuole fare di tutto affinché tornino insieme.

La giovane Forrester crede che ormai il suo sogno si stia realizzando. Il fatto che Ridge stia lasciando Brooke, per lei è un segnale che presto Taylor avrà la sua rivincita. In azienda Steffy diventerà irriverente, mentre Hope dovrà mettersi sulla difensiva. Già prima di questo scontro, la stilista si mostra soddisfatta per come stanno andando le cose. Ed ecco che nei prossimi episodi continuerà a provocare Hope. Spesso le conversazioni più private si svolgono all’interno della Forrester Creations, si sa.

Qui la figlia di Brooke si ritroverà a navigare nell’ostilità. Mentre Thomas avrà scoperto il segreto di Sheila, Steffy avrà nel suo mirino Hope. Il suo unico obbiettivo, in questo momento, è di tenere lontana la Logan da suo padre. Brooke se ne starà a casa a leccarsi le ferite e questo lascerà sua figlia praticamente da sola contro lo schieramento dei Forrester.

Un tempo ha potuto contare sul sostegno incondizionato di Thomas, il quale ora si ritrova schierato con la sua famiglia. Dunque, per Hope sarà come essere sola in mezzo a un branco di lupi. Inaspettatamente, troverà un sorprendente alleato in questo nuovo scontro. Il tutto accadrà quando subirà il peso maggiore dei colpi di Steffy.

Proprio mentre quest’ultima accuserà pesantemente Brooke, arriverà Ridge. Nelle prossime puntate americane di Beautiful, il Forrester non accetterà che sua moglie venga messa su questo piano, sebbene si stiano lasciando.

Quando sentirà Steffy denigrare Brooke di fronte a Hope, Ridge interverrà senza neppure pensarci. Lo stilista crederà che sua figlia stia superando i limiti, tanto che si scaglierà contro di lei per ciò che ha detto su sua moglie.

A questo punto, Hope potrà godersi un attimo di pausa dalle dure accuse della sua sorellastra e storica rivale in amore. Sicuramente vedere Ridge difendere Brooke dagli insulti porterà la giovane Logan a sorridere.

Purtroppo non finirà così. Ci saranno ancora tanti altri scontri a cui assistere e va segnalato che chi lavora dietro le quinte ha appena anticipato che a breve la trama subirà una svolta mai vista prima!