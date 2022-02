Beautiful, Thomas vs Sheila: il confronto porterà una svolta, lui devastato

Ancora una volta la soap opera di Beautiful sorprende tutti. Al contrario delle aspettative, sarà Thomas a scoprire il grave segreto di Sheila. La notte di Capodanno, quando Ridge si trova lontano da Los Angeles per lavoro, Brooke resta sola con Deacon e scatta un bacio tra loro. La Logan, però, non capisce come si sia ubriacata. La verità, che nessuno immagina, è che Sheila scambia le bottiglie analcoliche con l’alcol. Ed è proprio così che la madre di Hope finisce per ubriacarsi, per poi lasciarsi andare a un bacio con Deacon.

Questo fatto sta tenendo banco nelle puntate attualmente in onda in America. Ridge lascia Brooke dopo aver scoperto del tradimento, ma nessuno si domanda da cosa potrebbe essere partito tutto. Inizialmente, sembrano avere qualche dubbio al riguardo Taylor e Finn. Ma pare che non saranno loro a smascherare Sheila una volta per tutte. Le anticipazioni americane parlano di un confronto tra la Carter e Thomas, durante il quale lei rivelerà un po’ troppo di quella famosa notte.

Il figlio di Ridge avrà una discussione importante con la temutissima dark lady. Non si sa di preciso cosa scatenerà questo scontro improvviso. Ma si sa bene che Thomas è sempre stato protettivo con Steffy, la quale non accetta assolutamente la presenza di Sheila nella sua famiglia con Finn e Hayes. Pertanto, il giovane stilista quando incontrerà la Carter le farà sapere come stanno davvero le cose, facendole capire che dovrebbe restare al suo posto.

Soprattutto, Thomas non vorrà che Sheila passi troppo tempo con sua madre Taylor, come sta accadendo ultimamente. In realtà, i due condividono molto. Infatti, sia lo stilista che la Carter stanno attualmente festeggiando per la rottura di Ridge e Brooke. Eppure questo non basterà a creare una coalizione, almeno questo si percepisce dalle anticipazioni americane di Beautiful.

Sheila dimostrerà di non avere affatto paura di Thomas e risponderà a tono su ogni attacco. Ma proprio mentre staranno discutendo, si lascerà sfuggire qualcosa su quella famosa notte di Capodanno. Come accadrà? Ancora non si sa di preciso, ma si pensa che la Carter cercherà di prendersi il merito per la reunion di Ridge e Taylor, di fronte a Thomas.

Nelle prossime puntate americane, il giovane Forrester si sentirà lacerato da un enorme segreto! Dunque, sembra proprio che il ragazzo capirà bene che Sheila ha spinto Brooke a ubriacarsi quella notte. Nascondere qualcosa di così grande, lascerà Thomas in un conflitto interiore.

Mentre il pubblico di Canale 5 deve ancora vederlo riscattarsi con il test di paternità di Steffy, quello americano lo vedrà devastato. Le anticipazioni annunciano che il confronto tra Thomas e Sheila porterà a una svolta!

Il giovane stilista potrebbe decidere di parlare e rivelare il segreto della Carter, forse cambiando anche le carte in tavola per Ridge e Brooke. Ma potrebbe anche continuare a mantenere il silenzio, finché non sarà sicuro che i suoi genitori siano ufficialmente tornati insieme.