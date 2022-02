Beautiful, Ridge lascia Brooke e torna dall’ex storica: addio schiacciante

Ridge e Brooke si lasceranno nelle prossime puntate americane di Beautiful. Ciò che sta accadendo negli episodi attualmente in onda in America verrà trasmesso in Italia tra molti mesi. Nel frattempo, le anticipazioni fanno sapere le ultime svolte che porteranno il Forrester a dire addio alla Logan. Il tutto accadrà a causa del tradimento di Brooke, che durante la notte di Capodanno bacia Deacon. La verità esce fuori attraverso il particolare racconto di Douglas, l’unico che assiste al bacio dalla finestra.

Le strane parole del bambino portano, inizialmente, Hope e Liam a indagare. La coppia scopre la verità, seguita da Steffy, Thomas e Taylor. Ed è proprio quest’ultima a rivelare a Ridge il tradimento di sua moglie. A questo punto, incredulo, lo stilista si reca da Brooke e ottiene la conferma. Dopo di che, lascia la loro casa e si rifugia tra le braccia di Taylor. La Logan crede ancora che possa esserci una possibilità, ma Thomas le blocca qualsiasi opportunità per mettersi in contatto con il marito.

E mentre Liam agirà contro Steffy per aiutare Hope, Brooke e Ridge condivideranno un addio straziante. Nel corso degli anni, il Forrester ha perdonato molto a sua moglie, questa volta però si sentirà spinto al limite. C’è da dire che anche la Logan si è ritrovata a perdonare i passi falsi dello stilista. Inoltre, nessuno ancora sa che dietro il bacio di Brooke e Deacon c’è lo zampino di Sheila! Dunque, quando verrà svelato questo segreto ci potrebbe essere un’altra svolta.

Ma nel frattempo Ridge non vedrà un modo per andare avanti ora che Brooke l’ha tradito e ha anche difeso Deacon durante un violento confronto. Al momento, la soap opera di Beautiful sembra sorvolare sui molti errori commessi dal Forrester, che quasi passa come un santo. Tuttavia, non si può negare che Brooke l’ha ferito più volte.

Ridge non ce la farà più a mandare avanti la loro storia d’amore, soprattutto ora che Taylor gli mostrerà un altro percorso da seguire. Ovviamente, Brooke non vorrà accettare la fine della loro storia, sebbene diventi chiarissimo il fatto che per il Forrester sia ormai finita. In lacrime, la Logan dovrà salutare il suo grande amore e cercare di farsi da parte.

Sarà più facile a darsi che a farsi, dal momento che Ridge e Brooke si amano ancora. Ovviamente, questo potrebbe non essere un addio definitivo. Si sa che nella soap opera americana le storiche coppie tornano sempre insieme, dopo dei giri immensi. Dunque, chi tifa per i Bridge non dovrebbe aspettarsi che questa sia un’interruzione definitiva.

Nonostante ciò, le anticipazioni americane di Beautiful ora segnalano che Ridge tornerà da Taylor! Tra loro ci sarà un bacio passionale, dopo del quale addirittura il Forrester si toglierà la fede dal dito! Cosa farà invece Brooke? Proverà ancora a cercare un contatto con lo stilista, mentre Deacon cercherà di conquistarla.

Intanto, Steffy sembrerà avere la meglio e non solo lei. A tifare per la rottura dei Bridge c’è anche Sheila, colei che orchestra tutto dietro le quinte e che mostrerà tutta la sua soddisfazione in questa circostanza.