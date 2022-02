Beautiful puntate America, Liam ingannerà Steffy: la missione per le Logan

Le anticipazioni americane vedono lo Spencer diventare una spia per Hope, ma la sua ex moglie potrebbe reagire davvero male

Liam ha un ruolo centrale nella crisi che Brooke e Ridge stanno affrontando nelle puntate americane di Beautiful. Il giovane Spencer gioca a fianco di Hope per aiutare la suocera a ritrovare la serenità perduta. Per la prima volta, il figlio di Bill sarà schierato completamente contro Steffy, la quale potrebbe avere una dura reazione scoprendo l’inganno. Infatti, su richiesta di Hope, Liam si ritroverà a dover compiere una missione per Brooke. Quest’ultima continuerà a cercare un modo per avere un ulteriore confronto con Ridge.

Lo stilista scopre il tradimento di sua moglie con Deacon e lascia la loro casa. Una dura crisi quella che colpisce i Bridge, nella quale i Forrester appaiono più determinati che mai ad allontanare per sempre le Logan dalle loro vite. Questa per Steffy e Thomas rappresenta l’occasione perfetta per mettere finalmente Brooke con le spalle al muro e riportare Ridge tra le braccia di Taylor. La Logan ha un confronto con entrambi e non si parla di chiacchierate piacevoli. Infatti, Steffy le comunica tutto il suo disprezzo.

Invece, con Thomas è proprio Brooke a cercare lo scontro. Il giovane stilista, come già anticipato, inizia ad agire e a tentare di allontanare per sempre suo padre dalla Logan. Quest’ultima si rende conto che è ormai impossibile mettersi in contatto con Ridge, in quanto Thomas mette in atto il suo piano. Nonostante ciò, Brooke sarà ancora determinata a riportare suo marito a casa.

Thomas continuerà a ostacolarla, il più a lungo possibile, mentre Ridge si aprirà con Taylor sul suo dolore. Sarà, appunto, la Hayes a supportare lo stilista in questo momento difficile. Il Forrester ha anche un violento scontro con Deacon, attraverso una vera e propria rissa nel ripostiglio del Giardino. Le anticipazioni americane di Beautiful vedono Hope mantenere la speranza di riunire i Bridge.

Non potrà confrontarsi con Ridge né sapere cosa sta combinando e sarà per questi motivi che manderà Liam in missione! Il figlio di Bill si recherà in cerca di risposte nella casa sulla scogliera. Ma dovrà fare molta attenzione: Steffy potrebbe non reagire bene. La giovane stilista potrebbe intuire che Hope ha appena convinto Liam a diventare una spia per lei.

Steffy si sentirebbe usata dal padre della sua prima figlia, Kelly. E questo genererebbe nuovi scontri. Lo Spencer si ritroverebbe di nuovo tra due fuochi e la situazione potrebbe peggiorare. Probabilmente raggiungerà l’ex moglie dichiarando di voler passare con lei e la loro bambina del tempo. Ma in realtà il suo scopo sarà tutt’altro. Sicuramente, non le dirà che sta cercando di spiare Ridge per dare delle risposte a Hope e Brooke.

Steffy non accetterà di certo l’intromissione di Liam in favore di Hope. Ha visto troppe volte lo Spencer passare magicamente dalla parte della giovane Logan. Ora vuole riscattarsi e Liam dovrebbe starsene fuori dai giochi! Intanto, Brooke si farà consolare da Eric, il più grande sostenitore della sua storia con Ridge.