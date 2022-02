Beautiful, Ridge: come reagisce al tradimento di Brooke, Taylor in lacrime

Rottura in arrivo per Brooke e Ridge in Beautiful? Le ultime anticipazioni americane sono scoppiettanti per la coppia, che dovrà affrontare un momento davvero complicato. Lo stilista finalmente viene messo al corrente del tradimento di sua moglie. Come già anticipato, a rivelargli la verità dei fatti ci pensa Taylor, la quale ha delle prove grazie a Steffy e Thomas. Il tutto è accaduto nel corso della puntata andata in onda ieri in America. Alla casa sulla scogliera, la Hayes rivela a Ridge che Brooke l’ha tradito con Ridge.

Il Forrester non riesce a credere alle parole della sua ex moglie. Pensa che Taylor abbia torto ed è convinto che Deacon se ne sia andato dopo la festa di Capodanno. Ma la Hayes gli ribadisce che in realtà Sharpe è tornato a casa di Brooke e crede che abbiano iniziato a bere. Ridge crede che tutto questo sia ridicolo e per difendersi Taylor gli spiega che Douglas ha assistito alla scena. Inizialmente il famoso stilista crede che Steffy e Thomas abbia messo in testa al nipote delle strane idee su quella notte.

Pensa che Taylor stia trasformando una storia innocente in qualcosa di grave. Quando capisce di non aver affatto convinto il Forrester, la psicologa ammette di aver visto Deacon tornare a casa di Brooke attraverso le telecamere di sicurezza. È Steffy, con l’aiuto di Charlie, a trovare i video di sorveglianza. La Hayes insiste sul fatto che Sharpe ha trascorso la notte insieme alla logan.

Ma Ridge non crede affatto che Brooke potrebbe mai tradirlo con Deacon. A questo punto, Taylor gli consiglia di andare a parlarne con sua moglie e non trattiene le lacrime. Piangendo, la donna chiarisce che non ha alcuna intenzione di ferirlo, come invece lui crede. E nel frattempo avviene un acceso confronto tra Brooke e Steffy, la quale è pronta a tutto pur di riunire i suoi genitori.

Quando la giovane Forrester va via, arriva Ridge. La stilista, non appena si confronta con sua madre, si dice sconvolta del fatto che suo padre non abbia creduto a ciò che è davvero accaduto. Arriva finalmente il confronto tra Brooke e Ridge. Le anticipazioni americane di Beautiful rivelano che la Logan ammette di aver baciato Deacon, ma sottolinea di non essere andata oltre.

Sharpe ha trascorso la notte in casa di Brooke. Nonostante ciò, oltre al bacio tra loro non c’è stato altro. Ridge resta senza parole ed è profondamente deluso da tutta questa storia, che lui neppure immaginava. Va precisato che dietro tutto c’è lo zampino di Sheila. Non solo, il produttore della soap opera di recente ha annunciato che tra due mesi ci sarà una svolta clamorosa che cambierà per sempre la trama!

Nelle prossime puntate americane, Ridge non esiterà a incolpare Deacon di tutto. Brooke si precipiterà in difesa del suo ex amante e questo infastidirà ancora di più suo marito. Ebbene, il Forrester se ne andrà e lascerà sua moglie preoccupata.

La Logan temerà che questa sia la fine della loro storia e alla fine deciderà di mettersi in contatto con Ridge per risolvere il problema. Spererà che lo stilista sia disposto a sistemare le cose. Ma attenzione perché Thomas deciderà di agire, nelle prossime puntate di Beautiful.

Il ragazzo interverrà e troverà un modo per assicurarsi che Brooke non possa contattare Ridge. Nel frattempo, a consolare quest’ultimo ci penserà Taylor, mentre Steffy lo esorterà a chiudere definitivamente con la Logan.

Cosa deciderà di fare il Forrester? Eric cercherà di riportarlo tra le braccia di Brooke, ma forse questo non basterà. Hanno affrontato tradimenti peggiori, però Ridge non riuscirà ad accettare questo bacio tra sua moglie e Deacon.

Sicuramente se la prenderà ferocemente con Sharpe, suo grande nemico. Dunque, i colpi di scena non mancheranno! Inoltre, va considerato che il segreto di Sheila presto verrà a galla e questo potrebbe cambiare le carte in tavola!