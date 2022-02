Beautiful puntate America: chi smaschererà Sheila? Finn sulla via giusta

Se Brooke nelle puntate di Beautiful che stanno andando in onda in America si ritrova a vivere una situazione drammatica è anche colpa di Sheila. Ma nessuno sa che dietro tutto c’è proprio il suo zampino. I protagonisti della soap opera americana non hanno messo neppure in conto che la Carter potrebbe mettere in atto un folle piano per distruggere la vita della Logan. Quest’ultima è ignara del motivo per cui cede all’alcol la notte di Capodanno. Ed è proprio in quella serata che tradisce Ridge.

Brooke si ubriaca e bacia Deacon. Intorno a questo tradimento sta girando la trama attualmente in onda in America. La Logan è convinta che sta bevendo delle bevande analcoliche, che lei stessa ordina per quella serata. Invece, non sa che Sheila ha appena giurato vendetta ed è pronta a tutto pur di rovinarle la vita. Scambia le bottiglie con dello Champagne e Brooke finisce per ubriacarsi, infrangendo così il giuramento che aveva fatto. Non sa come ciò possa essere accaduto ed è devastata dal fatto di aver baciato Deacon.

Quando per lei arriva il momento di confessare il suo piccolo tradimento a Ridge, ecco che Steffy la anticipa e trova le prove di quella serata. Secondo le anticipazioni americane di Beautiful sarà Taylor a rivelare al Forrester tutto. E, nel frattempo, Sheila si divertirà all’idea di vedere Brooke abbandonata da Ridge. Sarà convinta del fatto che nessuno potrà mai scoprire il suo folle piano di vendetta.

Ma dovrà fare attenzione ai sospetti che sorgeranno a qualcuno. Inizialmente le indiscrezioni riportavano che sarà Taylor a smascherarla. Ora, però, dopo la puntata andata in onda ieri in America è facile immaginare che sarà suo figlio Finn a scoprire le carte. Il giovane medico si trova in ospedale quando riceve la visita inaspettata di sua madre.

Sheila confessa di essere pentita di aver perso così tanto della sua vita e gli consegna dei biscotti con gocce di cioccolato che ha acquistato proprio per lui alla panetteria. Finn si sente a disagio perché sa che Steffy potrebbe comparire da un momento all’altro e non reagirebbe bene a questa visita. Sheila, invece, è certa la figlia di Ridge sia impegnata in altro, visto che ora c’è Taylor a Los Angeles.

Avviene così un nuovo confronto tra madre e figlio. La Carter dichiara che lasciarlo da neonato è stata la cosa più difficile che abbia mai fatto. E ora vuole solo trascorrere più tempo possibile con Finn e Hayes. Ma il medico le fa comunque notare che Steffy non è sulla via del perdono. Dall’altra parte, Sheila crede che Taylor la aiuterà a convincerla a farle spazio nelle loro vite.

Ed ecco che a un certo punto, la Carter inizia a fare dei strani commenti su Brooke. Dichiara a Finn che vuole assicurarsi che la Logan non faccia parte della loro vita. Non solo, si dice convinta del fatto che la resa dei conti per Brooke arriverà prima del previsto.

Queste sue parole generano dei sospetti in Finn, il quale crede di essersi appunto perso qualcosa. Perché a Sheila dovrebbe importare ciò che accade a Brooke? E perché parla di resa dei conti?

Sheila finge di fare un discorso generale e ammette che non avrebbe mai permesso alla Logan o a chiunque altro di interferire tra loro. Come può non insospettirsi Finn?

Sarà lui a smascherarla? Di certo sapere che Sheila è l’artefice di tutto cambierebbe le carte in tavola per Brooke e Ridge. L’attenzione si sposterebbe su di lei e tutti cercherebbero di allontanarla, compresa Steffy.

E si sa, i segreti a Los Angeles non restano tali per molto tempo. Dunque, quello di Sheila è sicuramente destinato a uscire fuori.

Finn, però, potrebbe non essere colui che arriverà alla verità. Non sa davvero di cosa è capace sua madre. E proprio per questo potrebbe riservare un grande colpo di scena.