Beautiful, Ridge metterà all’angolo Brooke: l’intervento di Eric

Il tradimento di Brooke verrà a galla nelle prossime puntate americane di Beautiful e ormai tutti sapranno della notte di Capodanno, compreso Ridge. A far uscire fuori il segreto ci penserà Steffy, pronta a tutto pur di eliminare la Logan dalla vita dei Forrester. Il suo scopo sarà sempre quello di far ricongiungere i suoi genitori. Riuscirà nell’intento? Ancora non si sa cosa scegliere di fare lo stilista con il suo matrimonio. Ma Brooke dovrà comunque affrontare dei momenti drammatici, in cui temerà di perdere Ridge per sempre.

Come già anticipato, Steffy troverà le prove sullo strano racconto di Douglas. Il bambino è l’unico che, durante la notte di Capodanno, ad assistere al bacio tra Brooke e Deacon. Inizialmente la storia sarà alquanto strana, poiché il piccolo identifica Sharpe come Babbo Natale. Infatti, quella sera il padre di Hope indossa un cappello di Santa Claus. Steffy indagherà insieme a Thomas e, con l’aiuto di Charlie, otterrà le prove per convincere suo padre del tradimento di Brooke. A rivelare allo stilista tutto questo ci penserà invece Taylor.

Il tutto accadrà in questi giorni, proprio quando la Logan si deciderà a rivelare a suo marito il tradimento. Questa decisione arriverà troppo tardi, perché ormai Taylor avrà parlato con Ridge. Più tardi, il Forrester metterà all’angolo sua moglie: vorrà conoscere come stanno davvero le cose. Ebbene, Brooke non potrà fare altro che confessare di aver baciato Deacon.

Le anticipazioni americane di Beautiful segnalano che pregherà Ridge di non lasciarla. Si affretterà a salvare il suo matrimonio. Brooke ancora non sarà a conoscenza del reale motivo per cui si è ubriacata la notte di Capodanno. I telespettatori sanno bene che dietro tutto c’è lo zampino di Sheila! Sebbene non saprà ancora cosa l’ha portata a bere, darà tutta la colpa all’alcol.

Non avrebbe mai baciato Deacon se non fosse stata ubriaca, farà sapere a suo marito. Non solo, Brooke assicurerà a Ridge che Sharpe ha dormito a casa sua ma non hanno condiviso il letto in quel senso. Preciserà, dunque, che tra loro c’è stato solo un bacio.

Nonostante ciò, a Ridge non piacerà affatto che il suo nemico abbia trascorso la notte a casa di sua moglie. Brooke andrà nel panico per la rabbia crescente di suo marito, mentre Steffy avrà con lei un’accesa resa dei conti.

La Logan lo supplicherà di restare e combattere insieme per il loro futuro. A intervenire ci penserà Eric, da anni grande tifoso della love story di Brooke e Ridge. Il patriarca della famiglia Forrester chiederà a suo figlio di perdonare la Logan.

Gli farà presente che in passato hanno già superato dei baci proibiti. Eric rimarrà nel team Bridge e cercherà di aiutare la coppia a riparare il danno. Potrebbe riuscire nel suo intento? Dopo tutto, lui in passato si ubriacò e sposo Shauna a Las Vegas!

C’è da dire che Brooke e Ridge hanno superato e affrontato cose peggiori. Ma il Forrester potrebbe non perdonare questo tradimento, visto che in precedenza ha lottato per tenere lontano Deacon dalle loro vite, senza successo.