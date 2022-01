Beautiful, Steffy smaschererà Brooke? Le ultime anticipazioni americane

Steffy abbatterà Brooke? Questo è ciò che rivelano le anticipazioni americane di Beautiful. Nel corso delle puntate che andranno in onda nei prossimi giorni in America, la figlia di Ridge inizierà a lavorare per mettere finalmente la sua matrigna con le spalle al muro. Giocherà un ruolo centrale in tutta questa storia il piccolo Douglas, colui che ormai sta aprendo gli occhi a tutti su quanto accaduto la viglia di Capodanno. Ma attenzione perché non è totalmente colpa della Logan se è scappato quel bacio con Deacon.

Sicuramente avrebbe dovuto subito rivelare a Ridge la verità, cosa che non ha fatto. E i segreti a Los Angeles sono destinati a uscire sempre fuori. Così accadrà anche per quello che sta ora mantenendo Brooke. Gli unici al momento a conoscenza dell’accaduto sono Hope e Liam. Come la Logan, la coppia non sa che c’è anche lo zampino di Sheila dietro tutta questa storia. Ma tale verità uscirà sicuramente fuori solo dopo che Ridge scoprirà quanto accaduto quella notte tra Brooke e Deacon.

Le ultime anticipazioni fanno sapere che Steffy riuscirà a sconfiggere Brooke, come da tempo desidera. La stilista ha più volte dichiarato guerra alla sua matrigna, ma ora appare davvero sul piede di guerra, soprattutto perché Taylor è a Los Angeles. Il grande sogno della Forrester è quello di vedere mamma e papà riuniti. Riuscirà nel suo intento? Innanzitutto nelle prossime puntate di Beautiful Ridge avrà un duro faccia a faccia con Deacon.

Lo stilista lancerà uno dei suoi severi avvertimenti all’ex amante di sua moglie e cercherà anche delle risposte sulle sue intenzioni. Intanto, Thomas tenterà di far parlare Douglas su ciò che ha visto dalla finestra della casa di Brooke durante la viglia di Capodanno. Dopo il confronto avuto con la Logan, il bambino vorrà mantenere il silenzio sulla questione. Ma poi finirà per condividere l’intera storia con suo padre.

Steffy riceverà tali aggiornamenti e vedrà uno spiraglio di luce. Forse la stilista si renderà conto del fatto che l’uomo descritto da Douglas come Babbo Natale potrebbe appunto essere Deacon. I telespettatori sanno che è così, ma i Forrester sono ancora ignari di ciò. Ed ecco che ora la stilista dovrà solo dimostrare quello che crede sia accaduto quella ormai famosa notte di Capodanno.

Secondo le anticipazioni americane, cercherà l’aiuto di Charlie per questa sua missione. Probabilmente vorrà vederci più chiaro attraverso i filmati della sorveglianza. Potrebbe trovare dei video su cui potrà mettere le mani grazie al sorvegliante e che riguarderanno quella notte. In ogni caso, Steffy sarà indubbiamente sempre più determinata a far saltare in aria il matrimonio di Ridge e ad affondare Brooke!

E pare proprio che riuscirà nel suo intento! Nel frattempo, Hope cercherà invece di evitare che sua madre vada completamente in tilt. La giovane Logan combatterà per trovare la giusta soluzione, mentre Ridge cercherà supporto da Taylor!