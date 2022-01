Beautiful: Hope salva Brooke (per ora), ma la mossa turba Steffy e Ridge

Un piano di ‘salvataggio’ per sua madre, quello che mette in atto la giovane Logan, che però non considera i sospetti che iniziano a nutrire i Forrester

Hope e Liam sono più uniti che mai e sono pronti a tutto pur di proteggere Brooke, nel corso delle puntate di Beautiful attualmente in onda in America. Va segnalato che su Canale 5 il pubblico italiano assisterà a questa fase della trama solo tra qualche tempo. Intanto, le ultime anticipazioni americane ci fanno sapere cosa vedremo tra qualche mese. Al centro della scena c’è indubbiamente Brooke, che sta custodendo un grande segreto. Durante la vigilia di Capodanno, quando Ridge è fuori città per lavora, la Logan si ubriaca e bacia Deacon.

A suo marito racconta solo una parte della verità, ovvero che ha ceduto all’alcol. In realtà, dietro questa sua caduta c’è lo zampino di Sheila, che mette in atto un piano di vendetta ai suoi danni e riesce nell’intento. Brooke, però, è ignara di ciò e scopre ben presto che qualcuno ha assistito al suo bacio con Deacon. Si tratta di Douglas, il quale non riconosce Sharpe, ma lo descrive a tutti come Babbo Natale. Infatti, il padre di Hope, in quel momento indossa il cappello di Santa Claus. Inizialmente racconta ciò che ha visto a Hope e Liam.

La coppia si insospettisce e cerca la verità. In particolare, Hope si reca da sua madre alla ricerca di risposte e le ottiene. È lei la prima a conoscere la verità dei fatti e ora, come già anticipato, dovrà fare di tutto pur di evitare che questo segreto esca fuori. Brooke è spaventata all’idea che Ridge venga a conoscenza del bacio e rompa il loro matrimonio, per l’ennesima volta. Sua figlia sarà la sua spalla destra, ma commette già qualche errore.

La sua eterna rivale, Steffy, è curiosa di sapere come mai Brooke sta vivendo un periodo così difficile. Ed ecco che Douglas parla con lei, Ridge e Thomas del bacio che la nonna ha dato a Babbo Natale. In particolare, il marito di Brooke comprende che potrebbe essere davvero successo qualcosa e chiede al nipote di rivelare a tutti esattamente ciò che visto.

Nonostante ciò, Ridge non arriva alla giusta conclusione, ma ipotizza che il bambino stia giocando e così ironizza sulla faccenda. Proprio in questo momento, Brooke va nel panico più totale al pensiero che Douglas stia svelando qualcosa. Sente che dovrebbero riportare il piccolo a casa prima che accada il peggio. In suo soccorso c’è Hope.

Le anticipazioni americane di Beautiful segnalano che quest’ultima prende in mano la situazione e chiama Thomas affinché riporti a casa Douglas. Di fronte a questa richiesta improvvisa, Steffy va su tutte le furie, anche perché il nipote è appena arrivato. Tuttavia, Thomas è convinto che sia meglio rispettare la richiesta di Hope.

Non appena rimane sola con Ridge, Steffy ammette di trovare strana la chiamata di Hope. Al momento, la stilista è disposta a tutto pur di allontanare le Logan dalla vita dei Forrester. Ora che sua madre Taylor è a Los Angeles vorrebbe rivederla a fianco a suo padre. Dunque, i suoi sospetti non fanno che complicare la situazione di Brooke.

Steffy non riesce proprio a capire perché Hope vorrebbe che Douglas torni a casa così dal nulla e anche Ridge appare abbastanza confuso. Liam, invece, tenta di riportare Brooke alla calma, facendole notare che il bambino sarebbe presto arrivato e che non avrebbe dovuto vederla in quel modo.

Le anticipazioni di Beautiful rivelano che la Logan assicura a sua figlia che non avrebbe mai fatto sentire il piccolo come se avesse fatto qualcosa di sbagliato. Ha solo bisogno di avere un confronto con lui per evitare che il segreto sul suo tradimento con Deacon esca fuori.

Quando arriva, Douglas apprende che sua nonna vuole fare due chiacchiere con lui su ciò che ha visto a Capodanno. Il bambino ammette che l’intera storia è divertente, visto che Brooke ha baciato – secondo lui – Babbo Natale.

Non solo, le fa sapere di averne appena parlato con Thomas, Steffy e Ridge. Brooke cerca di convincere Douglas che è arrivato il momento di dimenticare la vicenda, in quanto ormai il Natale è alle loro spalle.

La Logan abbraccia il bambino e spera con tutto il suo cuore che dimentichi davvero l’accaduto. Ormai, però, i sospetti sono nelle menti dei Forrester. Steffy continua a lamentarsi della richiesta improvvisa di Hope.

Mentre Ridge crede che suo figlio avrebbe dovuto chiedere delle spiegazioni alla giovane Logan. Al contrario, Thomas non è poi così turbato, in quanto crede che Hope non avrebbe chiesto di portarle Douglas così improvvisamente se non fosse stato davvero importante.