Beautiful, Hope scopre il segreto dei suoi genitori: ora dovrà stare attenta

Hope dovrà stare con gli occhi ben aperti nelle prossime puntate americane di Beautiful. La situazione potrebbe sfuggirle di mano quando scoprirà cosa sta accadendo tra Brooke e Deacon. Ebbene finalmente la giovane madre di Beth sarà l’unica ad avere una visione ben chiara sulla faccenda. Capirà il motivo per cui la madre ha deciso di bandire da casa sua suo padre. Ma come uscirà fuori la sconvolgente verità? Stando alle ultime anticipazioni americane, Hope deciderà di affrontare Brooke e durante questo confronto scoprirà tutto.

Finora la Logan ha scelto di mantenere segreto il suo bacio con Deacon, scattato durante la vigilia di Capodanno, quando Ridge si trovava fuori città per lavoro. Il Forrester sa solamente che sua moglie si è ubriacata. Cerca di starle vicino, visto che per Brooke è difficile accettare il fatto che sia ricaduta nell’alcol. I telespettatori sanno che non è assolutamente colpa sua se ha bevuto quella notte! In tutta questa complicata storia c’è lo zampino di Sheila. Lo stilista non immagina minimamente che sua moglie l’abbia tradito con Deacon.

Improvvisamente, dopo quanto accaduto, la Logan bandisce da casa sua Sharpe, lasciando sconvolta Hope. Non solo, nel frattempo, Douglas inizia a far insospettire. Il bambino assiste al bacio tra Brooke e Deacon, ma non riesce a riconoscere quest’ultimo. Dunque, dichiara di aver visto la nonna baciare Babbo Natale. Impossibile non chiedersi come mai il piccolo sia convinto di ciò.

Ed ecco che Hope affronterà sua madre, la quale le confesserà di aver baciato Deacon. La giovane Logan dimostrerà di essere sconvolta da ciò che ha appena sentito e si recherà a casa per confrontarsi con Liam. Non potrà fare altro che confermare la storia di Douglas, rivelandogli che Babbo Natale è appunto Deacon. Lo Spencer incoraggerà sua moglie ad aprirsi e ad affrontare questa situazione.

A questo punto, Hope si recherà da suo padre per avere delle risposte. In questa circostanza, il pubblico vedrà Sheila osservare i due da lontano. Presto la cattiva di Los Angeles potrebbe fare due più due e scoprire cos’è successo. Dunque, la giovane Logan dovrà stare molta attenta durante le sue conversazioni con Liam e Deacon.

Il segreto potrebbe uscire fuori e sicuramente Sheila lo userebbe per continuare la sua vendetta. L’ossessione che nutre verso Brooke sarà ancora più evidente nelle prossime puntate americane di Beautiful.

Ma non solo: Hope dovrà anche stare attenta a Liam. Steffy sarà ancora alla ricerca della verità sul difficile momento che sta affrontando Brooke. Vorrà mandare avanti la sua guerra che vede due schieramenti, i Forrester contro le Logan.

Sebbene sua madre non la segua in questa lotta e neppure Ridge, la giovane stilista non si fermerà. Avrà anche lei dei sospetti su ciò che sta accadendo a Brooke, tanto che cercherà delle risposte da Liam.

Quest’ultimo non sa che la sua ex moglie vorrebbe rivedere Taylor e Ridge di nuovo insieme. Non immaginando le sue reali intenzioni, potrebbe fidarsi di lei e darle qualche indizio su ciò che sta accadendo.

In qualunque caso, è impossibile che Ridge non venga a conoscenza della verità su Brooke e Deacon. Ogni segreto viene sempre a galla nella soap opera americana e quando uscirà fuori questo sicuramente per la Logan la serenità verrà completamente distrutta.