Beautiful puntate America: il piano di Steffy, Ridge prenderà una posizione

Steffy porterà avanti una missione nelle prossime puntate americane di Beautiful. I protagonisti sono sempre gli stessi: Ridge e Brooke. Ora al centro della scena vi è anche Taylor, tornata a Los Angeles nel momento giusto. Eh sì, perché la trama attualmente in onda in America vede i Bridge in crisi. Inizialmente a metterli di fronte a un grande ostacolo è Deacon. La Logan si ritrova a doversi schierare dalla parte del suo ex amante per il benessere di sua figlia Hope. E questa sua decisione genera inevitabilmente una dura reazione in Ridge.

Infatti, al contrario, lo stilista non ha alcuna intenzione di permettere a Deacon di piazzarsi nelle loro vite, come se nulla fosse. Ma non sanno che dietro l’angolo c’è Sheila, la quale è desiderosa di vedere Brooke crollare a pezzi. Ed è proprio per causa sua che durante la vigilia di Capodanno, mentre Ridge si trova fuori città per lavoro, la Logan si ubriaca e finisce per baciare Deacon. Douglas osserva il bacio dalla finestra, però non sa che l’uomo che Brooke sta baciando è Sharpe, in quanto indossa un cappello natalizio e lo scambia per Babbo Natale.

Questo dettaglio, come già anticipato, genererà nuove dinamiche, con Hope e Liam al centro della scena. Nel frattempo, Steffy è sempre più convinta che questa sia l’occasione giusta per portare Ridge a capire che Brooke non è la donna che dovrebbe stare al suo fianco. Non sa cosa sia accaduto durante la vigilia di Capodanno, ma inizia ad avere non pochi sospetti.

Hope farà giurare a Liam che manterrà il segreto sul problema che la Logan ha avuto con l’alcol quella notte. Questo non fermerà di certo la Forrester, che vorrà a tutti i costi scoprire perché Brooke è assente in questo periodo. Al contrario, Taylor offrirà il suo aiuto alla Logan e sarà l’unica a percepire che Sheila ha qualcosa a che fare con tutta questa storia.

Steffy non riuscirà a tenere il naso fuori dagli affari di suo padre e andrà ‘in missione’. Bisognerà capire cosa racconterà Liam alla stilista, madre della sua prima figlia, Kelly. Lo Spencer non avrà alcuna idea del fatto che in realtà Steffy avrà intenzione di riunire Ridge e Taylor!

Pare che Liam cederà e rivelerà alla Forrester che Brooke ha avuto un crollo legato all’alcol, non rispettando il giuramento fatto a Hope. Steffy inizierà a insospettirsi e crederà che centri qualcosa Deacon, tanto che cercherà di dimostrarlo a suo padre.

Le ultime anticipazioni americane di Beautiful segnalano che Steffy manterrà la sua promessa: proverà a vincere la ‘guerra’ tra i Forrester e le Logan. Farà sul serio e il tutto diventerà esplosivo.

Ma attenzione, perché Ridge cercherà di fermare sua figlia. Lo stilista non rivelerà né a Steffy né a Thomas, quando interromperà una loro conversazione, la ricaduta di Brooke.

Ancora una volta, sua figlia prenderà la palla al balzo per far presente a suo padre che dovrebbe lasciare andare la Logan. A questo punto, Ridge prenderà una chiara posizione in questa storia.

Non sapendo ancora del tradimento con Deacon, il Forrester prenderà le difese di Brooke con i suoi figli. Farà loro notare che niente potrebbe cambiare le cose, la Logan è sua moglie e resterà al suo fianco.

Ridge si mostrerà orgoglioso di Brooke. Nonostante ciò, Steffy non si fermerà. Ma cosa farà il Forrester quando verrà a conoscenza del bacio che la Logan si è scambiata con Deacon?

Lo stilista non prenderà affatto bene questo tradimento, anche perché per tutto questo tempo sua moglie gli sta nascondendo la verità. Si sa a Los Angeles nessun segreto resta tale, ogni cosa viene a galla e Brooke potrebbe vedersela brutta!