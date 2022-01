Beautiful puntate America: Taylor scuote Brooke e Deacon rompe il divieto

Se in passato Brooke e Taylor in Beautiful sono state acerrime nemiche per amore, questa volta le cose potrebbero cambiare. Cosa sta per accadere davvero nella soap opera americana? Di tutto e di più! Nel frattempo, Deacon si ritroverà a fare una dichiarazione d’amore alla Logan che romperà il divieto da lei imposto. Sharpe vorrà un futuro insieme alla madre di sua figlia e tenterà di farle capire che non appartiene a Ridge, bensì a lui. Riuscirà nel suo intento?

Al momento, Brooke è completamente devastata da ciò che è accaduto la viglia di Capodanno. Non riesce ancora a capire come ha fatto a cadere di nuovo nella tentazione dell’alcol, visto che aveva ordinato delle bevande analcoliche. Non sa, ovviamente, che dietro tutto questo caos c’è lo zampino di Sheila! L’unica cosa per lei certa è che la presenza di Deacon ha solo complicato le cose. Infatti, va contro Hope e bandisce Sharpe da casa sua.

Quest’ultimo infrangerà questa regola perché non riuscirà a togliersi la Logan dalla testa e così deciderà finalmente di farle visita e di confessarle il suo amore, che non si è mai spento. Ma Brooke non ha alcuna intenzione di lasciare Ridge e di stare insieme a Deacon. Pertanto, lo rifiuterà nuovamente. Nonostante ciò, per il bacio passionale che si sono scambiati quella notte e per essere ricaduta nell’alcol, la Logan sarà ancora devastata.

Sarà più occupata a continuare a tenere segreta a Ridge e Hope quella notte. L’unica cosa di cui suo marito e sua figlia sanno è che ha bevuto molto. Intanto, le ultime anticipazioni americane segnalano che nelle prossime puntate di Beautiful arriverà un’offerta inaspettata di Taylor, che però aumenterà l’ansia di Brooke. Ebbene, la madre di Steffy vorrà aiutare la sua vecchia rivale, sia professionalmente che come amica.

La Logan, però, temerà il peggio, in quanto in questo modo la Hayes potrebbe scoprire il tradimento. Dunque, quando Taylor si presenterà alla porta di casa di Brooke la sconvolgerà. Il suo aiuto per la Logan sarà inaspettato, ma anche pericoloso.

Al momento, l’unico che potrebbe rivelare la verità sul bacio tra Brooke e Deacon è Douglas. Ma questo la Logan non lo sa. Se la verità venisse a galla, indubbiamente si realizzerebbe il sogno di Steffy.

Quest’ultima desidera vedere Ridge e Taylor di nuovo insieme. Più volte, tenta e tenterà di portare suo padre e sua madre sulla stessa strada, andando contro Brooke. Se il Forrester dovesse scoprire del tradimento di sua moglie, indubbiamente non lo accetterebbe.

E potrebbe così trovare consolazione in Taylor. Ma questa volta la Hayes sarà disposta a raccogliere i pezzi rotti come una seconda scelta o lascerà che lo stilista si riprenda dalla rottura con Brooke?

Oltre ciò, la psicologa sembra essere l’unica ad avere ipotizzato il piano di vendetta di Sheila. Infatti, la madre di Steffy e Thomas nota una certa rabbia nella Carter quando parla di Brooke.

Prima che possa avvenire il peggio, Taylor potrebbe smascherare Sheila. Ma questo potrebbe comunque non cambiare le cose per Brooke e Ridge. Il tradimento con Deacon c’è e il Forrester non lo accetterebbe. La verità nella soap opera americana viene sempre a galla!