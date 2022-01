Beautiful, Steffy ribelle-Sheila ossessionata da Brooke: la guerra per Ridge

Steffy tornerà all’attacco contro Brooke e Deacon nelle prossime puntate americane di Beautiful. Sta accadendo di tutto negli episodi che stanno attualmente andando in onda in America. Come già si poteva immaginare qualche mese fa, i tre importanti ritorni a Los Angeles stanno generando il panico. Sheila, Deacon e Taylor stanno cambiando completamente le dinamiche, soprattutto per quanto riguarda la storia d’amore di Ridge e Brooke.

La Carter è pronta a tutto pur di vendicarsi dopo aver ricevuto la pesante minaccia della Logan. Così, cambia le bottiglie analcoliche con dello champagne, facendo sì che Brooke si ubriachi la notte di Capodanno, mentre Ridge si trova lontano per questioni lavorative. La madre di Hope si ritrova ubriaca in compagnia di Deacon e scatta la passione.

A beccarli in un passionale bacio è il piccolo Douglas, l’unico che potrebbe svelare il tradimento. Nel frattempo, nessuno sa cos’è appena accaduto. Brooke appare distrutta e a Ridge e Hope racconta solamente di essere ricaduta nell’alcol. Ora deve iniziare a lavorare su questo e, nel frattempo, mantenere il segreto sulla notte trascorsa con Deacon.

Le anticipazioni americane di Beautiful segnalano che Sheila continuerà a cercare vendetta contro Brooke. La donna alimenterà le sue tendenze ossessive e Taylor sembrerà essere l’unica a capire qualcosa. Intanto, come già anticipato, Hope affronterà sia la Hayes che Steffy. La moglie di Liam è convinta che le due dovrebbero lasciare tranquilli Brooke e Ridge, senza ostacolare il loro amore.

L’avvertimento di Hope, però, non spaventerà affatto Steffy. Quest’ultima sentirà che la ragione dei problemi è proprio Brooke e, dunque, sarà certa del fatto che suo padre dovrebbe tornare a formare una coppia con sua madre.

Crederà che i suoi genitori si appartengono, tanto che spingerà Taylor a combattere per Ridge. Inaspettatamente, la Hayes non sarà propensa a mettere il dito nella piaga e a distruggere il matrimonio dei Bridge.

Ma Steffy non si fermerà e ne parlerà anche con suo fratello Thomas. I due faranno delle teorie su ciò che sta accadendo a Brooke e terranno in considerazione il fatto che Deacon c’entri qualcosa con la sua ricaduta.

Già contraria alla sua presenza, Steffy accuserà Sharpe e spingerà Ridge a vedere che Taylor è l’unica donna che potrebbe renderlo davvero felice. Ovviamente, Hope non sarà per nulla d’accordo sul piano della sua storica rivale.

Le anticipazioni annunciano che Brooke continuerà ad affrontare dei difficili dilemmi. Dunque, ancora c’è tanta strada per lei da percorrere e potrebbe ritrovarsi a vivere una nuova rottura con Ridge!