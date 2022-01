Beautiful anticipazioni americane: Brooke distrutta, Taylor sarà inaspettata

By

La situazione per Brooke nelle prossime puntate americane di Beautiful si complicherà ulteriormente. Come già anticipato, la Logan cade nella trappola di Sheila, la quale decide di vendicarsi dopo aver ricevuto una serie di minacce. Da tempo, la madre di Hope non beve alcol e ora la sua sobrietà viene messa a rischio proprio a causa di un folle piano della Carter.

Scendendo nel dettaglio, Brooke ordina a casa sua bevande analcoliche, ma Sheila le scambia con dello champagne. E mentre Ridge si trova lontano da Los Angeles per lavoro, la Logan si ritrova a trascorrere il Capodanno con Deacon. Insieme a quest’ultimo si ubriaca e trascorre una notte di passione. Entrambi non sanno che dalla finestra qualcuno li sta spiando: si tratta del piccolo Douglas.

La madre di Hope si risveglierà così nel suo peggior incubo e il suo mondo crollerà quando scoprirà di aver rovinato la sua sobrietà e di aver tradito Ridge. In realtà, pare che tra Brooke e Deacon ci sia solo un bacio. Ma inizialmente la Logan penserà che siano andati oltre. Turbata dalla situazione, chiederà a Sharpe di non presentarsi più a casa sua.

Questo inevitabilmente destabilizzerà Hope, la quale fino a questo momento ha avuto la madre dalla sua parte. Pertanto, la moglie di Liam cercherà delle spiegazioni a Brooke. Anche Ridge vorrà delle risposte al riguardo. L’intera vicenda potrebbe mettere a serio rischio il suo matrimonio. Il pensiero di perdere il Forrester e la loro vita insieme la getterà nuovamente in preda all’alcol.

Brooke non racconterà molto riguardo a quanto accaduto con Deacon, ma non potrà non confessare di aver rovinato la sua sobrietà. Nessuno sa che dietro tutta questa faccenda ci sia lo zampino di Sheila, la quale ha appena aperto la porta alla vulnerabilità della Logan.

Le anticipazioni americane di Beautiful segnalano che Ridge incoraggerà Brooke a trovare un modo per allontanarsi di nuovo dall’alcol. La Logan non riuscirà a trattenere le lacrime per la vergogna e riconoscerà che il suo problema dovrà essere affrontato subito.

A insospettirsi sarà Taylor, appena tornata a Los Angeles. La madre di Steffy e Thomas cercherà di capire quale sia il gioco di Sheila, la quale apparirà piuttosto sadica quando parlerà di Brooke.

Pare che Taylor sarà l’unica a notare la rabbia vendicativa di Sheila. Proprio lei che a Natale decide di renderla partecipe dei festeggiamenti, andando contro il volere di Steffy.

Ebbene sembra proprio che Taylor, che inizialmente preoccupa Brooke, sarà l’unica a poter scoprire tutta la verità sul piano folle di Sheila. E inaspettatamente potrebbe salvare la sua storica rivale dalla Carter!

Quando scoprirà che la sua ricaduta nell’alcol è stata causata da Sheila e non dal suo volere, Brooke sicuramente si riprenderà. Ma avrà bisogno dell’aiuto di Taylor!