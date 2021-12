Beautiful, Taylor distrugge le aspettative: Steffy sconvolta, il piano

La Hayes torna a Los Angeles ma non affronterà Sheila come tutti si aspettano, anzi farà una richiesta a sua figlia che lascerà spazio a varie ipotesi

Taylor distruggerà tutte le aspettative nelle prossime puntate americane di Beautiful! Secondo quanto riporta CelebDirtyLaundry, la Hayes sconvolgerà Steffy con una richiesta davvero inaspettata. Chi sperava che l’ex moglie di Ridge avrebbe iniziato subito una dura lotta contro Sheila, dovrà farsene una ragione. Sembra proprio che Taylor non si schiererà apertamente, almeno per ora, contro la temutissima dark lady. Quest’ultima vorrebbe trascorrere le festività natalizie insieme al figlio ritrovato e al piccolo Hayes, suo nipote.

Ovviamente Steffy, sul piede di guerra, non ha alcuna intenzione di permetterle di passare con loro il Natale. Eppure Taylor andrà contro il desiderio di sua figlia. Non appena torna a Los Angeles, la Hayes tenta di rassicurare Steffy, facendole notare che non ha nulla di cui preoccuparsi, in quanto sua mamma ora è al suo fianco. Ma nelle prossime puntate americane, suggerirà alla giovane di invitare Sheila per Natale. Cosa avrà in mente Taylor?

Secondo SoapDirt, questo farebbe parte di un piano ben studiato. La Hayes è una psichiatra e sa benissimo come comportarsi con chi ha problemi mentali. E Sheila è indubbiamente instabile. Dunque, potrebbe aver trovato la strada giusta per portare la Carter ad allontanarsi dalla vita di Steffy e della sua nuova famiglia. Forse, lo scopo di Taylor sarà quello di tenere il nemico vicino per averne il controllo.

La Hayes avrà così modo di esaminare Sheila, senza che lei se ne accorga, mostrandole gentilezza. Probabilmente Steffy non si aspetta di certo tutto questo. La giovane Forrester vorrebbe avere al suo fianco Taylor per allontanare definitivamente la Carter dalla sua vita e da quella di Finn. Non capirà, pertanto, come sua madre possa dare la possibilità alla dark lady di entrare in casa loro.

Bisognerà sicuramente attendere per capire le reali intenzioni di Taylor. Per ora si sa solo che, durante la prossima settimana, proporrà a Steffy di invitare Sheila a Natale. E, infatti, le anticipazioni americane segnalano che la Carter sarà presente alla festa natalizia. C’è spazio al momento per le varie ipotesi.

L’ex moglie di Ridge potrebbe voler dare una seconda una possibilità a Sheila per riscattarsi dall’immagine di dark lady? Questo, in realtà, sembra un po’ improbabile. Taylor ha sempre dimostrato di essere disposta a tutto pur di proteggere Steffy e Thomas. Dunque, pare più probabile che stia mettendo in atto un piano ben studiato per allontanare definitivamente la Carter.

Nel frattempo, il suo ritorno a Los Angeles preoccupa non poco Brooke. Nelle puntate di Beautiful che stanno andando in onda in America, la Logan sta vivendo una crisi matrimoniale con Ridge, l’ennesima. Questa volta a dividerli è la presenza di Deacon nella vita di Hope e il ritorno di Taylor potrebbe complicare ancora di più la situazione.