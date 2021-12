Beautiful, Hope cacciata dalla casa di Brooke: il gesto estremo

Ebbene Ridge chiede a Hope di lasciare la casa di Brooke e andare a vivere altrove. Questo ciò che è accaduto nella puntata di Beautiful andata in onda ieri in America. Le anticipazioni americane segnalano che tutto accade quando Brooke si dice entusiasta del fatto che sua figlia e i bambini siano così vicini a lei. Non ha alcuna intenzione di lasciare che Hope vada via per avere un rapporto con suo padre Deacon, così decide di accettare questa situazione. Capisce che è giunto il momento che tutti approvino la scelta di sua figlia.

E mentre Deacon origlia e Brooke fantastica, fuori dall’abitazione Ridge ribadisce a Hope che avrebbe dovuto riallacciare i rapporti con suo padre altrove. In questo modo, lo stilista chiede apertamente alla giovane Logan di andare via. Quest’ultima lo fa e corre a riferire a Liam cosa è appena accaduto. Lo Spencer crede che quello del Forrester sia un gesto estremo, perché tocca anche i bambini. Hope è rammaricata per ciò che sta succedendo, visto che è felice del fatto che Beth abbia instaurato un legame così forte con Brooke, vivendo a casa sua.

Dall’altra parte, Liam invece inizia a pensare che questa sia una grande opportunità per provare qualcosa di nuovo. Non solo, il figlio di Bill è d’accordo con il pensiero di Ridge su Deacon. Ma attenzione perché mentre lo Spencer crede che questa sia l’occasione giusta per avere una vita tutta loro, Hope è riluttante a lasciare la casa di sua madre.

Ed ecco che arriva il momento per Brooke di sapere ciò che è appena successo. Ridge le confessa di aver chiesto a Hope di cambiare dimora, così da poter vivere il suo legame con Deacon da un’altra parte. La Logan non reagisce affatto bene e va su tutte le furie, in quanto suo marito non ha alcun diritto di ordinare a sua figlia di uscire di casa.

“Questa è casa mia”, dichiara furiosa Brooke, la quale fa presente che sua figlia non si trasferirà da nessuna parte. Quando, però, Hope la raggiunge annuncia di aver parlato con Liam e di aver riflettuto sul fatto che sia meglio lasciare la sua casa. La Logan insiste su quanto tutto questo sia ridicolo e le assicura che nessuno la costringerà ad andare via.

Cosa faranno Liam e Hope? Si trasferiranno? Ridge è abbastanza fermo sulle sue idee, ma secondo Brooke non può prendere questo tipo di decisioni. Indubbiamente, il matrimonio dei Bridge sta subendo duri colpi dopo il ritorno di Deacon a Los Angeles. Nelle prossime puntate americane a giocare un ruolo importante sarà Steffy.

Infatti, quest’ultima invoglierà suo padre a voltare definitivamente pagina e a riflettere sul fatto che Brooke potrebbe non essere la donna giusta. Le anticipazioni rivelano che proprio in questa fase della trama farà il suo ritorno Taylor Hayes e le dinamiche si faranno ancora più interessanti!