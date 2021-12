Beautiful anticipazioni americane, ecco come Taylor tornerà a Los Angeles

Come farà ritorno in Beautiful Taylor Hayes? Le ultime anticipazioni americane svelano alcuni dettagli riguardanti l’arrivo della madre di Steffy e Thomas. Dopo un lungo periodo di assenza, l’ex moglie di Ridge Forrester è pronta a rimettersi in gioco per i suoi figli. Il suo ritorno avverrà quando lo stilista sarà distrutto, nel corso della prossima settimana. Quest’ultimo, nelle prossime puntate americane, deciderà che è ora di prendere in mano la situazione e detterà un ultimatum a Hope, ma non andrà come lui avrà sperato.

La trama che sta andando in onda in America vede la giovane Logan tra le braccia di suo padre Deacon Sharpe. L’uomo torna a Los Angeles, dopo essere uscito di prigione, e destabilizza la vita di varie coppie. Brooke inizialmente si mostra contraria alla vicinanza tra Hope e Deacon. Un confronto diretto con sua figlia la porta a fare un passo indietro e a schierarsi dalla loro parte. In questo modo, la Logan si ritrova inevitabilmente in contrasto con Ridge, Steffy e Liam.

I tre non accettano che Deacon faccia parte della vita di Hope, in quanto credono che sia ancora una persona pericolosa. La sua vicinanza con Sheila Carter complica solo la situazione. Sebbene riceverà un ultimatum da Ridge, la giovane Logan non avrà alcuna intenzione di spostarsi dalla sua posizione, indipendentemente dalle conseguenze.

Il Forrester sarà molto preoccupato, soprattutto per il suo matrimonio con Brooke. Ed ecco che scaricherà tutti i suoi timori su Steffy e Thomas. I due cercheranno di risollevare lo spirito del padre, facendogli fare un viaggio nel passato. Questo lo porterà a rivivere alcune sue vecchie storie, tra cui quella con Taylor.

Ed ecco che proprio in questa fase della trama, la Hayes farà ritorno a Los Angeles. A interpretare il ruolo, questa volta, è l’attrice Krista Allen. Il pubblico è curioso di scoprire come sarà vederla rivestire i panni di Taylor. Nel frattempo, le anticipazioni americane di Beautiful rivelano che avrà subito un incontro con sua figlia Steffy.

Dopo aver scoperto cosa sta accadendo a Los Angeles, Taylor troverà il modo di inserirsi nelle varie dinamiche. Sicuramente avrà un importante ruolo nella lotta che Steffy ha ormai avviato con Sheila. Pertanto, quest’ultima si ritroverà ad avere una nemica in più.

Oltre questo, la Hayes appoggerà ovviamente suo figlio Thomas, il quale condivide la custodia di Douglas con Hope. E, infine, le indiscrezioni la vedono inserirsi tra Brooke e Ridge!

C’è aria di crisi per i Bridge e la presenza di Taylor complicherà sicuramente le cose. Quindi, sono previsti non pochi colpi di scena con il suo improvviso ritorno!