Beautiful cambio cast, il ritorno di Taylor: sarà Krista Allen a interpretarla

Il pubblico americano sta per assistere al ritorno di Taylor Hayes in Beautiful. Le anticipazioni americane segnalano che la madre di Steffy e Thomas è pronta a tornare in scena con un nuovo volto. Infatti, la soap opera ha scelto di fare un cambiamento importante nel cast. Non sarà più Hunter Tylo a interpretare Taylor, bensì l’attrice Krista Allen. Si tratta di una grande notizia per il pubblico e inevitabilmente scatenerà diverse reazioni. I telespettatori sono ormai abituati al volto di Hunter Tylo e potrebbero non accettare questo enorme cambiamento.

Nonostante ciò, sono tantissimi i fan che hanno comunque richiesto di far tornare in scena l’ex moglie di Ridge Forrester in qualsiasi forma, questa volta per un bel po’ di tempo. Ed ecco che la soap ha scelto di accontentare questa vasta porzione di pubblico. Anche in Italia, vedendo attualmente Steffy vivere una grave problematica, i telespettatori avrebbero voluto vederla tornare in scena. E mentre il pubblico di Canale 5 dovrà ancora attendere diversi mesi prima di rivederla in scena, in America la sorpresa sta per arrivare.

A riportare la notizia di questo cambiamento nel cast è Entertainment Weekly. Pare che Hunter Tylo abbia rifiutato la proposta di riprendere a interpretare il ruolo di Taylor in Beautiful. Pertanto, la soap è stata costretta a far subentrare un’altra attrice per riavere la madre di Steffy in giro per Los Angeles. La sua assenza nella trama ha creato non pochi problemi.

In particolare, i suoi due figli hanno attraversato momenti davvero difficili, durante i quali sarebbe dovuta essere presente. I telespettatori, dunque, dovranno dare la possibilità a Krista Allen di rivestire questo importante ruolo. Ci vorrà sicuramente un po’ di tempo per abituarsi a questo cambiamento. D’altronde non è neanche la prima volta che accade nella soap opera.

Basti pensare che il pubblico si è ritrovato a dover rinunciare al volto celebre di Ronn Moss, che ha lasciato il suo Ridge a Thorsten Kaye. Ora finalmente, Taylor avrà modo di incontrare il suo terzo nipote, Hayes, il bambino che Steffy ha con Finn. Non solo, conoscerà quest’ultimo e avrà modo di aiutare sua figlia nella lotta contro Sheila.

Le ultime anticipazioni americane segnalano che il personaggio tornerà ufficialmente in scena nella puntata che andrà in onda in America il prossimo 10 dicembre. L’attrice inizierà a girare le scene proprio domani, giovedì 28 ottobre.

Chi è Krista Allen, la nuova Taylor Hayes in Beautiful

Per l’attrice questo non è il primo ruolo che interpreta all’interno di una soap opera. I telespettatori americani la conoscono per aver interpretato Billie Reed in Days Alum negli anni ’90. Inoltre, è stata vista in Baywatch e X-Files.