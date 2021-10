Beautiful, Sheila e Deacon insieme contro i Forrester: Brooke e Steffy unite

Sheila e Deacon tornano a far parte della trama di Beautiful per regalare nuovi e interessanti colpi di scena. I Forrester stanno per affrontare una guerra contro due persone davvero folli. Ovviamente, a schierarsi contro di loro ci pensano Brooke e Steffy, fortemente preoccupate per le loro famiglie. Anche Liam e Ridge sono dalla loro parte. Eppure non si può dire lo stesso per Hope. Quest’ultima sembra essere pronta a dare una nuova possibilità al padre, che per tutti questi anni è stato in carcere.

Lui stesso spiega di fronte a Liam, Brooke e Ridge il motivo per cui è fuori dalla prigione. Non solo, svela loro un segreto di Hope: per tutto questo tempo si sono inviati delle lettere. Questa verità sconvolge il giovane Spencer, che è disposto a tutto pur di tenere lontano dalle loro vite Deacon. Stesso discorso vale per Steffy, che sta cercando di contrastare la perfida Sheila, madre biologica del suo neo marito Finn. La giovane Forrester, intanto, si schiera anche contro Deacon.

Parlando con Ridge, la stilista sostiene che l’uomo sia “tossico” e che non merita un posto nelle vite di Hope e Beth. Fa così il confronto con la sua situazione, che vede Sheila pronta a instaurare un rapporto con il figlio ritrovato e il nipote Hayes. Steffy sente che è molto importante per Finn e Hope non avere alcun contatto con i loro genitori criminali.

Nel frattempo, anche Liam e Brooke discutono sulla questione e uniscono le loro forze per convincere Hope a tenere lontano Deacon. La Logan crede che sua figlia sia manipolata da Sharpe. Dall’altra parte, però, Hope sente di avere il diritto di prendere una decisione. La preoccupazione di Brooke finisce poi sulla piccola Beth.

Le anticipazioni di Beautiful segnalano che, mentre tutti loro si ritrovano a riflettere sulla questione, i due criminali stanno per diventare alleati. Sheila e Deacon si incontrano in un bar. Ed è proprio qui che la Carter propone al padre di Hope un’alleanza contro i Forrester. Inizialmente Sharpe sembra non essere intenzionato a commettere questa follia.

Sa che Sheila è un’abile manipolatrice e non può rischiare tutto così. Sostiene che per riconnettersi con Hope non può affiancare una persona folle come la Carter. Di fronte a questo commento, la dark lady di Los Angeles ride e fa notare che neanche a lei gioverebbe farsi vedere a fianco a lui. Nonostante ciò, è convinta che potrebbero formare un’ottima squadra contro i Forrester.

Deacon, invece, pensa ancora che Sheila sia una pazza, ma lei insiste. Sa che soli avrebbero comunque difficoltà, ma è anche certa che insieme potrebbero fare qualcosa per avere un legame con i loro rispettivi figli. A questo punto della conversazione, Deacon sembra finalmente considerare i lati positivi di questa alleanza.

Ebbene le ultime anticipazioni americane annunciano che i due metteranno in atto delle mosse quando inizieranno a tramare in coppia. Dall’altra parte comunque bisogna considerare che Brooke e Steffy sono agguerrite. La Logan, prima del ritorno di Deacon, si schiera subito dalla parte della stilista contro Sheila.