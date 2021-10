Beautiful puntate America: Hope nasconde a Steffy il segreto di Finn

Sta accadendo di tutto nella trama di Beautiful che sta andando attualmente in onda in America. Al centro della scena c’è Steffy, la quale non sta vivendo una situazione semplice dopo essere diventata madre per la seconda volta e aver sposato Finn. Sheila appare dal nulla proprio il giorno del loro matrimonio, rivelando di essere la madre biologica del medico. Quest’ultimo ha intenzione di conoscerla, ma Steffy mette un muro e gli proibisce di avere qualunque contatto con la perfida dark lady.

Sa quanto possa essere pericolosa e non intende permetterle di entrare a far parte della sua famiglia. Ma ecco che più volte Finn tradisce la fiducia di Steffy, per poi cedere. Infatti, il giovane dottore decide di schierarsi contro Sheila e di non rinunciare assolutamente alla Forrester e al loro piccolo Hayes. Le ultime anticipazioni americane fanno sapere che Hope trascorre un po’ di tempo con Finn, mentre Steffy e Liam portano in giro la loro bambina, Kelly.

In questa circostanza, la Logan dimostra di essere molto comprensiva con il medico e successivamente conferma di volerlo aiutare. Finn è grato di poter parlare con Hope della sua madre biologica. Ed ecco che, poco prima del ritorno di Steffy e Liam a casa, riceve un nuovo messaggio da parte di Sheila. Si riuniscono entrambe le coppie e parlano di come adesso sono una grande famiglia felice. La Forrester, ovviamente, non può dimenticare che la loro felicità potrebbe essere messa a rischio da Sheila.

Quest’ultima, nella sua stanza d’albergo, continua a incolpare Steffy per la sua lontananza da Finn. Nel frattempo, Hope capisce ciò che potrebbe provare Sheila, ricordando quello ha dovuto affrontare quando Beth risultava morta. Intanto, nella casa sulla scogliera, Liam si allontana per una chiamata di lavoro e Steffy esce.

Pertanto, le anticipazioni di Beautiful segnalano che Hope resta ancora sola con Finn. A questo punto, la Logan comprende quanto sta accadendo e chiede apertamente al medico se ha ricevuto un nuovo messaggio da Sheila. Il medico conferma e ringrazia Hope per aver mantenuto il segreto con Steffy. Ma come reagirà la figlia di Ridge quando verrà a conoscenza di tutto questo?

La serenità a Los Angeles verrà nuovamente distrutta e la Forrester potrebbe scagliarsi contro la Logan, questa volta non per Liam, ma perché avrebbe dovuto parlarle dei messaggi che Sheila continua a inviare a Finn. Invece, Hope mantiene il silenzio e questo destabilizzerà un po’ le cose.

C’è, però, da considerare che la Logan va via dalla casa di Steffy con aria preoccupata. Potrebbe ora decidere di mettere al corrente la sua vecchia rivale su quanto sta accadendo davvero.

Nonostante ciò, c’è da considera che nelle prossime puntate americane Hope non avrà molto tempo per seguire le vicende di Steffy e Finn. Un personaggio misterioso tornerà dal passato e metterà a dura prova la sua felicità con Liam.