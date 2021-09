Beautiful, Caroline è viva? La soap sgancia una bomba su Liam e Hope

By

La madre di Douglas e nipote di Bill Spencer tornerà a Los Angeles dimostrando di non essere davvero morta? Le ultime ipotesi sul ritorno di uno storico personaggio che colpirà negativamente la vita serena dei Lope

Cosa accadrà tra Liam e Hope nelle prossime puntate americane di Beautiful? I due saranno coinvolti in un nuovo ciclo di drammi, a causa del ritorno di un personaggio misterioso. Di chi si tratterà? I telespettatori in America hanno già assistito all’arrivo di Sheila Carter a Los Angeles. Il ritorno della temutissima dark lady sta mettendo a dura prova il matrimonio di Steffy e Finn.

Ma, come già era stato anticipato, anche Liam e Hope si ritroveranno presto di fronte a un ritorno che sconvolgerà le loro vite. Mentre all’inizio si pensava all’arrivo inaspettato di Deacon Sharpe, il padre della Logan, ora si è accesa una nuova ipotesi su Caroline Spencer! Interpretata l’ultima volta da Linsey Godfrey, è morta a causa di alcune complicazioni dovute a un coagulo di sangue.

Almeno questo è ciò che Thomas dichiarò diverso tempo fa quando fece ritorno a Los Angeles solo con il piccolo Douglas. Nessun cadavere e nessun funerale è stato mostrato al pubblico. Dunque, la porta è sempre rimasta aperta. L’anteprima autunnale delle puntate americane ha rivelato che qualcuno di misterioso rientrerà in scena e creerà delle sfide per Hope e Liam.

“Il ritorno di questa persona porterà una vera bomba e scatenerà un nuovo ciclo di drammi”, si legge su CelebDirtyLaudry. Perché il ritorno di questo personaggio sarà così scioccante? Proprio per rispondere a questa domanda verrebbe in mente il nome di Caroline. Ma come potrebbe influenzare la nuova vita serena di Liam e Hope?

La Logan ha adottato il piccolo Douglas e lo ama come fosse suo figlio. Infatti, va ricordato che è co-genitore del bambino insieme a Thomas. Tutto sta, attualmente, procedendo bene in questo accordo di custodia. Pertanto, le ultime indiscrezioni americane fanno presente che questo sarebbe il momento perfetto per scuotere le cose, facendo tornare la vera madre di Douglas.

Per Hope sarebbe devastante, nelle prossime puntate di Beautiful, rinunciare al titolo di mamma del piccolo Forrester. Potrebbe addirittura iniziare una nuova guerra per la custodia. Ciò accadrebbe soprattutto se Caroline avesse finto la sua morte e fosse rimasta lontana da suo figlio per scelta.

Hope potrebbe, infatti, non accettare che la Spencer torni improvvisamente nella vita di Douglas. Certo, è anche possibile che sia stato Thomas a spingere Caroline a farlo, con il suo atteggiamento folle.

Pare che la soap opera americana sia disposta a correre dei rischi per mettere in crisi la vita perfetta che si sono creati Liam e Hope.

Bisognerà comunque attendere qualche giorno o settimana per scoprire chi sarà il personaggio misterioso che farà dei danni nella famiglia dei Lope!

Se questa persona sarà appunto Caroline, i colpi di scena sono assicurati!