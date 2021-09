Beautiful, ritorno di un altro storico personaggio: chi sarà? Gli indizi

Tornerà a Los Angeles un volto per nulla sconosciuto per i protagonisti, dopo Sheila

Dopo Sheila Carter, tornerà a far parte della trama di Beautiful un altro storico volto. Di chi si tratterà? Per ora, le anticipazioni americane segnalano che questo grande ritorno influenzerà il matrimonio di Hope e Liam! Dunque, sarà qualcuno che avrà a che fare con loro. Quando questo mistero verrà risolto, esploderà un dramma familiare e ci saranno non pochi problemi. Questo è ciò che è possibile capire all’anteprima autunnale. Gli indizi, al momento, sono pochi, ma ci si può fare comunque qualche idea.

Ormai da tempo, Liam e Hope stanno vivendo serenamente il loro matrimonio con la piccola Beth, senza troppi intoppi. Non sono più tornati al centro della trama. Attualmente, nelle puntate che stanno andando in onda in America, sono protagonisti Steffy, Finn e Shauna. Il ritorno di quest’ultima causa non pochi problemi nella nuova vita della giovane Forrester. Inoltre, continuano a tenere i telespettatori con il fiato sospeso Eric, Quinn e Carter. Ora sembra essere arrivato il momento di riportare Liam e Hope al centro della trama.

Il ritorno di questo storico personaggio porterà tensione in questa coppia. Come ipotizza CelebDirtyLaundry, potrebbe trattarsi di Deacon Sharpe. Il padre di Hope potrebbe, infatti, uscire di prigione e scuotere le loro vite. Al momento, la giovane Logan sta a fianco a Steffy, che si ritrova bloccata in una situazione abbastanza complicata.

Gli autori potrebbero aver deciso di creare un nuovo ostacolo anche per Liam e Hope. Forse il padre di quest’ultima è destinato a fare ciò che sta facendo Sheila nella vita di Steffy. Le ultime anticipazioni americane di Beautiful segnalano che apparirà qualcuno di misterioso, che alla fine si rivelerà essere un volto familiare per i protagonisti di Los Angeles.

Un personaggio del passato farà entrare in gioco delle dinamiche abbastanza drammatiche per i Lope. Deacon potrebbe presentarsi di punto in bianco per assicurare a Hope che è davvero cambiato. Non solo, potrebbe esprimere il desiderio di conoscere sua nipote Beth. Ma Liam potrebbe non essere d’accordo con il fatto che l’uomo trascorri del tempo con la bambina.

Dall’altra parte, invece, Hope potrebbe decidere di dare un’altra possibilità a suo padre, quasi come sta accadendo a Finn e a Steffy. Per scoprire chi farà ritorno a Los Angeles nelle prossime puntate americane bisognerà comunque attendere.

Intanto, continueranno a intrattenere il pubblico Quinn ed Eric. La situazione per loro sarà abbastanza complicata, visto che il Forrester si renderà presto conto che la Fuller prova dei sentimenti per Carter!