Beautiful, Steffy in pericolo: Sheila ha un nuovo orribile piano

La temutissima dark lady è tornata a Los Angeles e si rende conto di avere una grande nemica che la separa da suo figlio Finn e dal nipote Hayes; per questo, inizia a elaborare le sue future mosse per raggiungere un obbiettivo ben preciso

Sheila è pronta a eliminare Steffy? Sembra che nelle prossime puntate americane di Beautiful la figlia di Ridge sarà in serio pericolo. D’altronde non potrebbe non essere così, visto che la Carter ha sempre dimostrato di non avere alcuno scrupolo di coscienza. Anni fa riuscì nelle sue imprese, commettendo dei crimini. Nonostante ciò, fu spesso messa fuori gioco, l’ultima volta da Quinn. Ce la farà Steffy a tenerla lontana dalla sua vita? Le ultime anticipazioni americane non segnalano nulla di positivo.

Sheila non lascerà Los Angeles, neanche dopo aver avuto un duro confronto con la giovane Forrester. Si illude pensando di poter entrare facilmente nella vita di suo figlio e nella casa di Steffy. Crede davvero di poter far ragionare la stilista ed essere parte della famiglia. Quando si ritrova di fronte all’ira della Forrester, capisce che ciò non potrà mai accadere.

Dunque, ora il suo obbiettivo sarà quello di far parte solo della vita di Finn e di quella del piccolo Hayes. La Carter è decisamente in grado di oltrepassare ogni limite e di adottare delle misure violente per ottenere ciò che vuole. Quando Steffy torna a casa e vede Sheila che culla il suo Hayes perde completamente la pazienza, al punto che il suo matrimonio con Finn subisce un duro colpo.

Non solo, è in questa fase della trama che Sheila capisce che Steffy è un nemico. Alla Carter torna in mente Stephanie Forrester e chiarisce che nulla la terrà lontana da Finn e Hayes. Questo metterà Steffy in serio pericolo, come suggeriscono le ultime anticipazioni di Beautiful.

La temutissima dark lady continuerà a minacciare Jack Finnegan e gli farà sapere che ha intenzione di dividere Steffy e Finn in modo permanente. L’uomo è mortificato e tenta di farla ragionare, ma senza ottenere il risultato sperato.

Nella questione si intromettono anche Liam e Ridge, i quali temono che Steffy, Kelly e Hayes siano in serio pericolo. La giovane Forrester continuerà a essere ferma nella sua posizione: non permetterà a un’assassina e una manipolatrice come Sheila di entrare nelle loro vite.

L’unico che potrà prendere la situazione in mano sarà Jack, il quale però sarà preoccupato per il suo matrimonio. Infatti, Sheila è pronta a distruggere la sua vita felice con la moglie Li.

Jack preferirà salvare Steffy e Hayes mettendo al rischio il suo matrimonio? In teoria dovrebbe, ma bisognerà attendere le prossime puntate che andranno in onda in America per scoprire quale sarà la sua scelta.