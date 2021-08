Beautiful, Steffy parte con Hope: duro colpo quando rientra a casa

Duro colpo per Steffy quando rientrerà da un breve viaggio nelle prossime puntate americane di Beautiful. Le ultime anticipazioni segnalano che, nonostante le sue preoccupazioni per Sheila Carter, la giovane Forrester partirà insieme a Hope per motivi lavorativi. Prima della partenza, chiedere a John Finnegan di proteggere Hayes e Kelly a casa. Quando tornerà, però, si ritroverà di fronte a una spiacevole sorpresa.

Il tutto accadrà nei prossimi giorni, poco dopo il matrimonio con Finn. Per chi lo sapesse, Steffy ritrova la serenità con il medico e dà alla luce il loro bambino. A questo punto, la coppia decide di convolare a nozze. Felici festeggiano insieme ai loro familiari e, nel corso dei festeggiamenti, ecco che arriva Sheila, con una notizia sconvolgente.

Rivela a Finn di essere lei la sua mamma biologica. Ovviamente non viene riaccolta a Los Angeles con il sorriso dai Forrester e dalle Logan. Impossibile per loro dimenticare i suoi crimini del passato. Pertanto, Steffy la affronta faccia a faccia e poi chiede a Finn di tenerla lontana dalle loro vite e dal loro bambino. Purtroppo, il ragazzo non mantiene la sua promessa.

In segreto, Finn sente telefonicamente Sheila. Non riesce a starle lontano, in quanto vorrebbe conoscerla meglio. Nel frattempo, la dark lady inizia a tenere sotto ricatto Jack Finnegan. Quest’ultimo si rivelerà essere il padre biologico di Finn, ma sua moglie Li non conosce tutta la verità. Infatti, quando adottò John, non era a conoscenza del legame tra suo marito e Sheila.

In questo trambusto, Steffy partirà insieme a Hope, sicura che Finn proteggerà i bambini e non permetterà a Sheila di intrufolarsi in casa loro. Al suo ritorno, però, scoprirà di essersi sbagliata. Le anticipazioni americane di Beautiful segnalano che il medico, non solo si terrà in contatto con lei, ma la inviterà anche a entrare in casa.

Questo accadrà perché Sheila porterà Jack a credere che lascerà la città dopo aver visto il piccolo Hayes, suo nipote. Steffy tornerà prima del previsto e quando rientrerà in casa si ritroverà di fronte a una scena sconvolgente: Sheila starà coccolando il bambino tra le sue braccia.

A questo punto, la giovane Forrester si sentirà tradita da Finn e pare che il loro matrimonio subirà un duro colpo! I fan della coppia dovranno stare attenti alle prossime puntate, in quanto ci sarà una violenta crisi.

Inoltre, bisognerà prestare attenzione al rapporto che sta nascendo tra Finn e Paris Buckingham!