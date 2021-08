Anticipazioni americane Beautiful: Finn non sarà sincero con Steffy

Non c’è pace per Steffy in Beautiful. Proprio quando sembra aver ritrovato la serenità ecco che si ripresentano i problemi. Questa volta, non c’entrano Liam e Hope. La giovane Forrester è costretta ad affrontare una situazione davvero sconvolgente. La storia d’amore tra lei e John ‘Finn’ Finnegan sta appassionando tutti i suoi fan, soprattutto dopo la nascita del piccolo Hayes.

Dopo la speciale proposta di matrimonio, Steffy sposa il medico ed è proprio dopo la cerimonia che accade l’impensabile. Da ormai diversi mesi, i telespettatori sanno che Jack e Li Finnegan adottarono John. Ci sono state varie ipotesi sull‘identità della madre biologica, ma tutti gli indizi hanno sempre portato verso una direzione.

È la temutissima Sheila Carter la donna che diede alla luce Finn ed è lei stessa a confessare la verità durante i festeggiamenti del matrimonio. Come si poteva già immaginare, Steffy e il resto della sua famiglia tentano subito di allontanarla. Impossibile per i Forrester e le Logan dimenticare i crimini che la dark lady ha commesso in passato a Los Angeles.

Ma sembra proprio che Sheila non sia intenzionata a farsi da parte, anzi. E mentre Quinn potrebbe presto tornare in casa Forrester e affrontarla, Steffy si ritrova costretta a chiedere a Finn di non avere alcun rapporto con sua madre. Il medico, ora che conosce la sua identità, vorrebbe tanto conoscerla e per lui sarà difficile, nelle prossime puntate americane di Beautiful, mantenere la promessa.

Le ultime anticipazioni, infatti, annunciano che Finn non sarà sincero con Steffy. Mentre Jack Finnegan avvertirà la Carter e le chiederà di allontanarsi, suo figlio continuerà a interagire con lei attraverso i messaggi. La giovane Forrester continuerà a far presente al marito che Sheila è una persona pericolosa che non dovrebbe far parte delle loro vite.

Fino a questo momento, il medico si mostra disposto a mettere sempre al primo posto Steffy e il loro bambino, ma ora qualcosa cambierà nei prossimi episodi. Sheila si metterà nuovamente in contatto con Finn, il quale non riuscirà a mantenere le distanze.

Si ritroverà, pertanto, a mentire a Steffy e questo potrebbe costare la fine del loro matrimonio. Sentirà di nascosto la Carter e non solo. Infatti, Finnegan si aprirà con Paris Buckingham.

Già qualche settimana si vociferava un avvicinamento tra il medico e la sorella di Zoe. Proprio da quest’ultima, Finn cercherà conforto e consigli su come procedere. Paris, che neanche conosce Sheila, non giudicherà la voglia del ragazzo di conoscere la sua madre biologica.

La giovane Buckingham, che vive proprio in casa loro su proposta di Steffy, manterrà il silenzio su questo segreto e così si avvicineranno sempre di più. Dunque, sembra proprio che la figlia di Ridge si ritroverà di nuovo a lottare per amore, questa volta non per Liam!