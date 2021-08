Beautiful, Steffy sconvolta schiaffeggia Sheila: la reazione fa paura

Le anticipazioni americane di Beautiful annunciano un momento di fortissima tensione in casa Forrester. Nel corso del matrimonio di Steffy e Finn si introduce nella famosa villa di Eric la temutissima Sheila. Ebbene sì, la dark lady più pericolosa di Los Angeles torna in scena con il botto. Infatti, i telespettatori americani sono tutti incollati al piccolo schermo per assistere a questi primi momenti di tensione.

Perché Sheila torna a Los Angeles e rovina il giorno del matrimonio di Steffy? Nelle prossime settimane, anche il pubblico italiano avrà modo di conoscere meglio il dottor John Finnegan. Quest’ultimo si prende cura della giovane Forrester e dopo aver superato qualche ostacolo riesce anche a sposarla. Prima Steffy dà alla luce il loro figlio, Hayes.

Pronta a costruire una famiglia, Steffy vuole prima conoscere qualcosa in più del passato di Finn. In questa circostanza, il medico le confessa di essere stato adottato da Jack e Li Finnegan. I due genitori adottivi giungono a Los Angeles per conoscere la Forrester e per assistere al loro matrimonio. In questi mesi, c’è stata tanta curiosità da parte del pubblico sull’identità della madre biologica di Finn.

Si sono fatte delle ipotesi, ma la più accreditata è sempre stata quella su Sheila. E, in effetti, è proprio lei la donna che mise al mondo il medico anni fa. Lei stessa decide di fare questo annuncio al diretto interessato. Riesce a parlare da sola con Finn durante la cerimonia e gli confessa che è lei la sua mamma biologica.

A questo punto, il medico ovviamente appare abbastanza sconvolto, ma decide comunque di portarla con sé nel salotto di casa Forrester, dove ha appena sposato Steffy. In presenza di tutti gli invitati e inconsapevole di ciò che Sheila ha fatto in passato, Finn riappare insieme a lei.

Brooke resta impietrita, tanto che la cade dalle mani un bicchiere. Ridge consiglia alla Carter di andare subito via dalla villa. Ad affrontarla faccia a faccia ci pensa Steffy, profondamente provata da ciò che sta accadendo.

Dal video di anticipazioni di Beautiful è possibile vedere la giovane Forrester con gli occhi lucidi dichiara tutto il suo disprezzo a Sheila e arriva anche a schiaffeggiarla in pieno volto! Ma, come si può immaginare, la Carter non appare per nulla sconvolta, anzi.

Si gira per tornare a guardare Steffy e si mostra addirittura con il sorriso soddisfatto! Questa sua reazione spaventa la giovane Forrester, che ora farà di tutto per evitare che suo figlio Hayes trascorra solo un secondo insieme a quella che è sua nonna!