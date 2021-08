Beautiful puntate America, Sheila è la madre di Finn: perché lo abbandonò

Le ultime anticipazioni americane di Beautiful vedono al centro dell’attenzione Steffy e John Finnegan. Nel corso delle puntate che stanno attualmente andando in onda in America, il pubblico ha scoperto che la madre biologica del medico è Sheila Carter. Un volto noto a Los Angeles, che ha creato non pochi problemi, in particolare ai Forrester. E, ovviamente, tutti loro non la accoglieranno a braccia aperte.

La temuta dark lady, che in passato ha commesso gravi crimini, si presenta a casa Forrester il giorno del matrimonio di Steffy e Finn. Subito dopo aver detto sì alla figlia di Ridge, John decide di fare qualche chiamata di lavoro. Ed ecco che, mentre si trova da solo, giunge Sheila. Quest’ultima le fa sapere che è la sua madre biologica. Finn è consapevole del fatto di essere stato adottato da Jack e Li Finnegan.

Come si può immaginare, il giovane dottore resta senza parole di fronte alla confessione della Carter. A questo punto, Sheila racconta la sua versione della storia dell’adozione, rivelando anche il motivo per cui è rimasta lontana da lui per tutti questi anni. La dark lady ammette di essere preoccupata, ma non poteva stargli lontana il giorno del suo matrimonio.

Consapevole di essere per Finn una totale estranea, Sheila insiste di averlo dato alla luce e di essersi pentita di averlo abbandonato. Confessa di non averlo mai dimenticato e di aver seguito la sua vita e la sua carriera da lontano. Finn è sconcertato e le chiede qualche minuto per elaborare il tutto. Sheila vorrebbe far parte della sua vita, ma sa che questo non sarà possibile.

Ma perché è rimasta lontana da lui per tutto questo tempo? Lei stessa spiega che non ha mai voluto mettere tensione nella sua meravigliosa famiglia. Lo abbandonò perché aveva molti problemi in passato da affrontare ed era consapevole del fatto che non avrebbe avuto una grande influenza nella sua vita.

Tutto ciò che ha sempre voluto per Finn era la sua felicità, anche se avrebbe voluto dargliela lei stessa. Le anticipazioni di Beautiful segnalano che il dottore decide di tornare nel salotto dove è appena diventato il marito di Steffy, portando con sé Sheila.

Quest’ultima sa che non è una buona idea, visto che i presenti non hanno un buon pensiero su di lei. Finn, però, insiste e torna alla festa del suo matrimonio accompagnato da Sheila!

L’ingresso della Carter genera subito malumore in casa Forrester, addirittura Brooke lascia cadere il suo bicchiere a terra. Ebbene, Sheila porterà scompiglio nella vita di tutti i presenti.

In particolare, ad avere problemi sarà Steffy, la quale non avrà alcuna intenzione di permettere alla pericolosa Carter di avvicinarsi al suo secondogenito Hayes, il bambino avuto con Finn.

L’unica che potrebbe eliminare Sheila è Quinn, ma sembra che Finn non sarà disposto a tenerla lontana dalla sua vita. Questo causerà indubbiamente problemi nella sua nuova vita con Steffy!

C’è chi, però, ha qualche dubbio su tutta questa storia. Infatti, c’è l’ipotesi che Sheila non sia realmente la madre biologica di Finn e che abbia architettato tutto per tornare a creare problemi ai Forrester.