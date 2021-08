Beautiful, Quinn salverà i Forrester? È l’unica che può far cadere Sheila

Sarà Quinn l’eroina di questa fase della trama di Beautiful? Attualmente i telespettatori americani stanno assistendo a vari colpi di scena. Eric decide di mettere fine al suo matrimonio con la designer di gioielli dopo aver scoperto del suo tradimento con Carter. Mentre all’avvocato dà un’altra possibilità alla Forrester Creations, alla Fuller propone il divorzio.

L’avvocato riesce poi a convincere Eric a mantenere comunque la linea di gioielli di Quinn all’interno della sua azienda. Il Forrester accetta, ma non sa che la Fuller e Carter stanno continuando a vedersi di nascosto. Ed è proprio per questo motivo che Quinn accetta qualsiasi proposta di divorzio che Eric le propone, lasciandolo senza parole.

In molti si sarebbero aspettati di vederla combattere per il suo matrimonio con Eric. Così non è stato, ormai il suo cuore sembra battere per Carter. E mentre i due si vivono la loro storia in gran segreto, farà il suo ritorno in scena Sheila! Le anticipazioni americane annunciano un grande colpo di scena con l’arrivo della Carter in casa Forrester!

Ebbene proprio Sheila è la madre biologica di John “Finn” Finnegan, padre del secondo figlio di Steffy. Nel corso del loro matrimonio, la nota dark lady della soap opera tornerà e confesserà di essere la donna che mise al mondo il futuro marito di Steffy. Ovviamente, i Forrester non reagiranno bene. Le ultime anticipazioni di Beautiful fanno sapere che proprio Quinn farà qualcosa di insospettabile.

Sembra che il gesto che compirà la Fuller contro Sheila la porterà verso la redenzione. La Carter creerà non pochi scompigli nelle prossime puntate in onda in America. L’unica donna che è riuscita a metterla fuori combattimento in passato è Quinn. E pare che la storia si ripeterà. Sheila è una donna molto pericolosa, tanto che ha trascorso periodi in carcere e in un istituto psichiatrico per i suoi orribili crimini.

Chiaramente, quando si presenterà al matrimonio di Steffy e Finn non verrà accolta con il sorriso. I presenti nutriranno nei suoi confronti non solo rabbia ma anche paura. Infatti, la figlia di Ridge farà di tutto affinché Sheila non trascorra il suo tempo con il suo secondogenito, il piccolo Hayes.

Ora, però, la Carter scoprirà di avere un nipote e non deciderà di farsi da parte. Ma con Quinn nei paraggi non ci sarà da scherzare. Sarà lei a salvare i Forrester da Sheila? Loro, molto probabilmente, avranno bisogno del suo aiuto.

Sheila dovrà comunque fare attenzione a Brooke, la quale non le permetterà di certo di tornare a creare il panico nella sua famiglia.