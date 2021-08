Beautiful, svolta in casa Forrester: via il ritratto di Quinn, la scelta di Eric

By

È arrivato il momento di far tornare il quadro di Stephanie al suo posto, la Fuller è ormai fuori dalla famiglia degli stilisti

Arriva la svolta in casa Forrester, secondo le ultime anticipazioni americane di Beautiful. I telespettatori in America stanno assistendo ai nuovi colpi di scena, che vedono Eric e Quinn pronti a divorziare. Nessun rimpianto e nessuna sete di vendetta. Questa volta, sembra proprio che a Los Angeles avverrà un divorzio abbastanza pacifico.

Inaspettatamente, la Fuller non si oppone alla decisione del patriarca della famiglia Forrester. Lei stessa gli fa sapere che accetterà qualunque accordo di divorzio. Da lui non ha mai preteso soldi e sicuramente non lo farà ora. E mentre continua a vedersi di nascosto con Carter, Quinn stupisce tutti con la sua calma sulla questione divorzio.

Lo stesso Eric resta senza parole quando scopre che la designer di gioielli non ha intenzione di opporsi al suo accordo. Eppure la Fuller è sempre stata una lottatrice, pronta a tutto pur di tenersi stretta il Forrester. Ma, questa volta, è diverso. Carter le ruba il cuore e tra loro sembra non esserci più solo passione, ma ben altro.

Ed è proprio per questo motivo che accetta con tranquillità il divorzio con Eric. La loro storia d’amore giunge al capolinea e lei è definitivamente fuori dalla famiglia Forrester. Nessuno vuole avere a che fare con lei e Brooke, ovviamente, festeggia. Si è spesso lamentata della presenza del ritratto di Quinn nel salotto della villa di Eric.

A detta della Logan, il Forrester avrebbe dovuto lasciare il quadro di Stephanie, considerata l’unica matriarca della famiglia. Ma Eric ha sempre cercato di accontentare i desideri di Quinn, soddisfatta di vedere il suo volto nel salotto Forrester. Un tempo avrebbe fatto di tutto per evitare la rimozione del suo ritratto. Ora è arrivato il momento di far tornare il quadro di Stephanie al suo posto.

Nel corso delle puntate di Beautiful andate in onda in questi giorni in America, Steffy parla del suo imminente matrimonio con Eric. Quest’ultimo le propone di celebrare le nozze a casa sua. Ovviamente, la coppia di futuri sposi è d’accordo. Si tratta ormai di una tradizione di famiglia.

A questo punto, Steffy chiede a Eric se rimetterà al suo posto il ritratto di Stephanie, proprio in occasione del matrimonio. Ebbene il Forrester è d’accordo e promette che racconterà tutto della sua defunta moglie, un giorno, ai Finnegan.

In realtà, prima ancora di questa conversazione, Eric elimina il ritratto di Quinn dal suo salotto. Dopo aver scoperto del tradimento di lei e Carter, il Forrester non ha alcuna intenzione di vedere quel quadro.

Pertanto, lo rimuove dalla parete e lo consegna proprio all’avvocato! A quest’ultimo consiglia di fare ciò che vuole del ritratto, in quanto non ne vuole più a che sapere.