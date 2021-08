Beautiful puntate America, nozze di Steffy: inaspettata proposta a Hope

By

Steffy è pronta a sposare Finn. Il matrimonio, che verrà celebrato nelle prossime puntate americane di Beautiful, è attesissimo da tutti. Saranno delle nozze bomba, visto che accadrà qualcosa di davvero sconvolgente. Ma prima Steffy fa un’importante proposta a Hope, che lascia Liam e Brooke sorpresi. Le anticipazioni segnalano che la giovane Forrester si reca a casa dello Spencer, proprio per incontrare la Logan.

Liam inizialmente è perplesso, in quanto non riesce a immaginare cosa Steffy debba dire a entrambi. Ed ecco che la stilista arriva e fa sapere loro che il matrimonio verrà celebrato a casa di Eric. Sua madre, però, non potrà essere lì. Detto ciò, chiede a Liam e Hope di essere presenti alla cerimonia. Vorrebbe che fosse una cerimonia privata, ma con tutta la sua famiglia presente.

La coppia le assicura che parteciperanno al matrimonio. A questo punto, Steffy si rivolge a Hope e le fa notare per lungo tempo hanno lottato come rivali. Si sono ritrovate spesso a scontrarsi per Liam, ma ora non deve più essere così. La Logan è d’accordo ed è convinta che potrebbero fare ancora meglio. Steffy crede davvero che stiano andando avanti.

Pertanto, vorrebbe che proprio Hope sia vicina a lei, come sua damigella d’onore! Liam, di fronte a questa inaspettata richiesta appare stordito. Sorride mentre finalmente Steffy e Hope si abbracciano. La Logan accetta di svolgere questo ruolo al matrimonio e la stilista non vede l’ora di dirlo a Finn. Sa che quel giorno non lo dimenticheranno mai.

E così sarà, ma per altri motivi. Infatti, le anticipazioni americane di Beautiful annunciano un grandissimo colpo di scena. In casa Forrester, quel giorno, si intrufolerà una vecchia conoscenza, Sheila Carter. La donna tanto temuta, vorrà parlare con Finn in privato. A lui farà sapere che è la sua madre biologica! Questo dettaglio cambierà il corso degli eventi.

Steffy, come il resto della sua famiglia, non riuscirà mai ad accettare la presenza di Sheila nelle loro vite. Infatti, inizierà una nuova guerra, durante la quale la Forrester cercherà di tenere lontana la Carter dal piccolo Hayes, il figlio avuto con Finn. Sarà difficile mantenere le distanze con la pericolosa Sheila, visto che il medico sentirà il bisogno di conoscerla meglio.

Intanto, Hope fa sapere a Brooke della richiesta ricevuta da Steffy per il matrimonio. La moglie di Ridge è piacevolmente sorpresa e spera tanto che sua figlia abbia risposto di sì. Hope le assicura che l’ha fatto e Liam ammette che la loro rivalità nel corso degli anni è stata, in gran parte, causata da lui. Pertanto, ora è ancora più felice di vedere le madri delle sue due figlie lasciarsi tutto alle spalle.