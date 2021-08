Beautiful, svelata la vera madre di Finn: Steffy sconvolta, inizia una guerra

Finalmente la verità sta venendo a galla nella trama di Beautiful: è stata svelata in queste ore l’identità della madre biologica di John Finnegan. L’ultimo video di anticipazioni mostra Finn in smoking, indossato per il suo matrimonio con Steffy, stordito mentre Sheila Carter confessa: “Io sono tua madre”. Ebbene sì, è proprio lei la donna che ha messo al mondo il futuro marito della stilista!

E, come si può immaginare, la figlia di Ridge non sarà per nulla felice di questa notizia. Infatti, la notizia scuoterà Steffy nel profondo. Di certo, Sheila Carter non è un volto sconosciuto nella soap opera americana. Si tratta di un personaggio che ha permesso di arrivare a varie svolte all’interno della trama, ma non si è mai fatta notare sicuramente per la sua bontà.

I telespettatori l’hanno sempre vista protagonista di marchingegni subdoli. Ed ecco che ora Finn scoprirà, il giorno del suo matrimonio con Steffy, che la sua madre biologica perduta è proprio lei, Sheila. Dunque, la Carter è pronta a tornare in scena per regalare nuovi colpi di scena. E come avevano già preannunciato le indiscrezioni, Steffy non andrà ovviamente d’accordo con la suocera.

Il tutto accadrà quando Sheila entrerà nella villa dei Forretser il giorno del matrimonio. La Carter avrà intenzione di intrufolarsi alle nozze per parlare da sola con Finn. Quando i presenti la vedranno resteranno senza parole. In particolare, Ridge le ordinerà di andare via. Dopo la rivelazione, si aprirà una battaglia tra Sheila e Steffy.

Sembra che la Carter combatterà per stare a fianco di suo nipote Hayes, ma la giovane stilista non glielo permetterà. Pertanto, il matrimonio di Steffy e Finn si rivelerà ricco di drammi. Il padre biologico del medico è l’uomo che l’ha cresciuto, Jack Finnegan. Quest’ultimo, insieme alla moglie Li, si è preso cura di Finn, lasciando Sheila da parte.

Le anticipazioni americane di Beautiful segnalano che questo rappresenterà l’inizio di una nuova guerra. Steffy dimostrerà di essere furiosa dopo aver appreso la storia di Finn. Avrà intenzione di tenere lontano il suo secondo figlio da Sheila, che ha sempre dimostrato di essere una persona impulsiva e subdola.

Scoppia così una bomba in casa Forrester, con Sheila che si svelerà come la misteriosa madre naturale dello sposo. La Carter ha un passato da omicida e Steffy farà di tutto per proteggere la sua nuova famiglia. Ma sicuramente Finn avrà intenzione di conoscere meglio la sua madre biologica!