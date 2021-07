Beautiful puntate America: Quinn si ribella ai Forrester e il web la acclama

È ancora guerra tra Quinn e Brooke nella soap di Beautiful e il pubblico americano si schiera. Nelle puntate che stanno attualmente andando in onda in America, la Fuller si ritrova ad affrontare la fine del matrimonio con Eric. Quest’ultimo non accetta il tradimento subito e così decide di cacciare via la designer di gioielli, sia dalla Forrester Creations che da casa sua.

Carter, il quale promette a Eric che non avrà più niente a che fare con Quinn, riesce a salvare la linea di gioielli. La Fuller continuerà a lavorare per l’azienda, ma mantenendo le distanze. Intanto, nessuno sa che lei e Carter stanno continuando a vivere la loro storia d’amore. Ed ecco che Quinn si ripresenta alla Forrester Creations, dove non manca lo scontro con Brooke.

La visita di Quinn genera immediatamente la rabbia della Logan, che minaccia addirittura di chiamare la sicurezza. La madre di Hope sostiene, infatti, che la Fuller non potrebbe entrare nell’edificio. Di fronte a queste accuse, la designer di gioielli le fa notare che il suo pass funziona ancora e che ha intenzione di consegnare gli ultimi modelli di persona.

Dopo di che, chiede di parlare con Eric da sola, in quanto non vuole essere ancora umiliata da Brooke. Sebbene la Logan non abbia intenzione di lasciarli da soli, il patriarca della famiglia Forrester ammette che può farcela. Innanzitutto, Quinn fa presente di essersi recata in azienda non per scusarsi, ma per fargli sapere che accetterà qualunque soluzione di divorzio.

Come già era stato anticipato, questa sua decisione lascia Eric senza parole. La Fuller gli assicura che non è stata al suo fianco per soldi. Il vero problema per Quinn è che Eric si è sempre schierato dalla parte di Brooke. Questo, però, per il Forrester non rappresenta una giustificazione al suo tradimento.

Ma la Fuller continua a sostenere che lui l’ha sempre esclusa perché non ha mai amato il modo in cui si era opposta “alla sua preziosa Brooke”. Tale atteggiamento, a detta di Quinn, avrebbe permesso alla Logan di diffamarla ogni giorno.

Non si sentiva protetta e accudita, tanto che ormai la passione tra loro si era spenta. Ed è per questo che la Fuller continua a rifugiarsi tra le braccia di Carter. Inaspettatamente, Quinn ammette di aver cercato di essere una Forrester, ma ha compreso che probabilmente non è portata a essere “la regina”.

Per la prima volta, dopo molto tempo, la Fuller sente di essere orgogliosa della donna che è e intende essere fedele a se stessa. Durante questo confronto, il web si è schierato dalla parte di Quinn! Il pubblico ha acclamato la Fuller.

Ma cosa accadrà quando i Forrester scopriranno che lei e Carter stanno continuando a vedersi? Le anticipazioni americane di Beautiful segnalano che per l’avvocato la situazione si metterà male. Ed è per questo motivo che, nei prossimi mesi, i telespettatori potrebbero assistere a qualche addio.