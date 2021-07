Beautiful, la scelta di Quinn su Eric sbalordisce: Wyatt perde la pazienza

Quinn prenderà una scelta che lascerà senza parole Eric. Le ultime anticipazioni americane di Beautiful fanno sapere che, nelle prossime puntate, la designer di gioielli offrirà al patriarca della famiglia Forrester un dolce accordo di divorzio, ovvero l’annullamento, evitando così una lunga battaglia legale. Questa richiesta lascerà un po’ perplesso Eric e i suoi cari, che inizieranno ad avere dei sospetti.

Come mai Quinn si arrenderà così facilmente? La risposta è già abbastanza chiara per i telespettatori americani, che stanno continuando ad assistere agli incontri segreti tra la Fuller e Carter. Sembra che i due si innamorino davvero e che non abbiano alcuna intenzione di fare a meno l’uno dell’altra. L’avvocato promette a Eric che manterrà le distanze dalla madre di Wyatt ma non lo farà realmente.

Carter e Quinn continueranno a incontrarsi di nascosto, vivendo la loro passione. Stanno per essere scoperti attraverso una videochiamata, che porterà Brooke a fare delle indagini. La Logan sarà molto sospettosa, in quanto è ormai chiaro che l’avvocato si stia vedendo con una donna. Difficile per lei non pensare che si tratti proprio di Quinn.

Pare che la designer di gioielli non abbia alcuna intenzione di combattere per tornare insieme a Eric, in quanto si sente felice a fianco di Carter. Dunque, è proprio questo il motivo per cui proporrà al Forrester un annullamento del matrimonio, anziché la battaglia legale. Nel frattempo, l’avvocato prende la situazione in mano e salva il lavoro della sua amante.

Nel corso della puntata di Beautiful che è andata in onda ieri sera in America, Carter riesce a mettere in salvo la linea di gioielli di Quinn. Il tutto accade alla Forrester Creations, dove Eric annuncia di voler chiudere la collezione della Fuller. Vuole farla finita con tutto ciò che riguarda sua moglie. Ma ecco che Carter cerca di farlo ragionare.

L’avvocato fa notare al Forrester quanto la linea di gioielli sia redditizia per l’azienda e gli consiglia di mettere da parte i suoi sentimenti. Solo così, secondo Carter, Eric potrà continuare a mantenere viva la collezione. Ridge è d’accordo con questa sua riflessione, sebbene non voglia che Quinn si avvicini all’azienda.

Ebbene, Eric cede e accetta di mantenere la linea di gioielli della Fuller, ma non vuole vederla aggirarsi tra gli uffici. Carter, a questo punto, gli fa presente che Quinn potrebbe tranquillamente lavorare da casa, lontano dall’azienda.

A Carter non resta che dare la bella notizia alla Fuller, che intanto si ritrova a subire i rimproveri di Wyatt. Quest’ultimo urla contro sua madre, in presenza di Flo, in quanto non riesce a capire come sia riuscita a mandare tutto all’aria.

Quinn ammette di aver sbagliato, ma conferma che ormai il suo matrimonio è finito. Il giovane Spencer non può credere che sua madre si stia arrendendo così facilmente e ha non pochi sospetti.

Inizia ad avere dei dubbi e chiede a Quinn di dirgli la verità sul suo attuale rapporto con Carter. Non riceve le risposte che vorrebbe, poiché sua madre continua a deviare il discorso.

I sospetti di Wyatt sono fondati e Carter potrebbe perdere definitivamente il suo lavoro alla Forrester Creations per stare insieme a Quinn!