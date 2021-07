Beautiful, Eric chiede il divorzio a Quinn: intanto Brooke è sospettosa

Niente passa inosservato agli occhi di Brooke Logan, che ha intenzione di non fargliene passare neanche una a Quinn. Le due continueranno a essere rivali in Beautiful e nelle prossime puntate americane i telespettatori ne vedranno delle belle. Eric scopre il tradimento di Quinn e Carter proprio grazia a Brooke. Il patriarca della famiglia Forrester decide di eliminare definitivamente dalla sua vita la Fuller.

Infatti, le anticipazioni americane annunciano che la caccia di casa e dalla sua azienda. Con Carter prende una decisione completamente diversa: gli dà un’altra possibilità, ma dovrà mantenere le distanze da Quinn. Ebbene l’avvocato non rispetta il patto, anzi continua a vedersi di nascosto con la designer di gioielli e sta per essere di nuovo scoperto.

Ciò accade quando Eric lo videochiama per mandare avanti le pratiche del divorzio. Carter si trova a casa sua dopo aver trascorso una notte di passione con Quinn. Si aggiunge alla conversazione Ridge, il quale nota che c’è il vestito di una donna su un divano. Questo dettaglio insospettisce parecchio la Logan, che inizia a domandarsi chi sta dormendo con Carter.

Le anticipazioni di Beautiful vedono Brooke aggirarsi per la casa dell’avvocato. La Logan vorrà scoprire a chi appartiene quel vestito notato da Ridge durante la videochiamata. Eric, intanto, non immagina che quell’abito appartiene proprio a Quinn.

Al contrario, Brooke non riuscirà a scrollarsi di dosso il pensiero che quel vestito sul divano di Carter possa appartenere appunto alla Fuller. La Logan, nelle prossime puntate in onda in America, cercherà di scoprire la verità, mentre sarà impegnata in altri piani alla Forrester Creations.

Le indiscrezioni vedono la madre di Hope pronta a lottare anche contro Steffy. Sembra che abbia intenzione di assumere un ruolo più importante all’interno dell’azienda di famiglia, approfittando del fatto che la giovane Forrester si trova in congedo di maternità.

Nel frattempo, Brooke cercherà un modo per far confessare Carter. Il suo comportamento farà arrabbiare, però, Quinn. Aumenterà la sete di vendetta nei suoi confronti, dunque la guerra tra loro sembra non essere affatto finita.

Pare che Brooke non otterrà le risposte che cerca da Carter. Sicuramente farà di tutto pur di allontanare l’avvocato dalla designer di gioielli e non si fermerà. Ma dovrà anche stare attenta alle prossime mosse di Quinn.

Si sa che la Fuller non lascia mai una guerra aperta, ma la deve concludere. La madre di Wyatt ha sempre dimostrato di essere disposta a tutto, dunque i colpi di scena di certo non mancheranno nei prossimi episodi americani.