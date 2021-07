Beautiful puntate America, Quinn fuori: cacciata di casa e dalla Forrester

Arriva la rottura definitiva per Quinn ed Eric! Le puntate di Beautiful, attualmente in onda in America, sono ricche di colpi di scena. I telespettatori americani, secondo le ultime anticipazioni, hanno appena assistito a un momento terribile per la Fuller. L’intervento di Brooke fa sì che il patriarca della famiglia Forrester scopra il tradimento di Quinn e Carter.

Per chi non lo sapesse, la Fuller si lascia andare alla passione con l’avvocato, mentre sta cercando di convincerlo a tornare con Zoe, sua amica. La situazione sfugge di mano a entrambi, che finiscono a letto insieme. L’unica a conoscere la verità, inizialmente, è Shauna. Per aiutare la sua amica, la Fulton decide di far credere a Zoe di essere stata lei a trascorrere una notte con Carter.

Ma ecco che a viene a conoscenza della verità anche la sorella della Buckingham, Paris (una new entry che il pubblico italiano conoscerà a breve). Non sa cosa fare e sembra aver ormai deciso di mantenere il segreto, in quanto Zoe e Carter tornano insieme. Per non rovinare questo ritorno di fiamma, decide di continuare a stare in silenzio.

Quinn si sente in colpa e, dopo aver chiuso definitivamente con Carter, vuole rinnovare i voti nuziali con Eric, organizzando una cerimonia in casa Forrester. Brooke scopre tutta la verità, proprio nel corso dell’evento e mette in atto la sua rivincita.

Questa volta è lei a umiliare Quinn, rendendo pubblico il suo tradimento con Carter, il quale confessa subito tutto. Nel soggiorno, la Fuller è costretta a confermare la versione dell’avvocato e ammette di essere davvero dispiaciuta.

Fa un appello al Forrester, chiedendogli di restare insieme. Eric affronta subito l’avvocato: “Come hai potuto farlo?! Sei come un membro fidato della mia famiglia!”. Arriva poi il turno di Quinn, la quale si scaglia contro Brooke e Paris.

Non solo, supplica Eric di non mettere a repentaglio il loro matrimonio dandola vinta alle due. Ma il Forrester le fa notare che è stata lei a mentire e non loro. A questo punto, Quinn lo implora di non lasciare che questa sia la fine per la loro storia.

Chiede poi di poter parlare da sola con Eric, il quale non riesce a trattenere la rabbia. Furioso invita lei ad andare via e le fa sapere che non commetterà mai più l’errore di fidarsi di lei.

Secondo le anticipazioni americane di Beautiful, Eric caccia letteralmente di casa Quinn. Inoltre, è fuori dalla Forrester Creations. La designer di gioielli non può fare altro che andare via.

Anche Wyatt se la prende con sua madre, accusandola di aver trascinato in questo caos Shauna.