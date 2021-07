Beautiful puntate America, Eric tradito da Quinn: la strana scelta su Carter

Un’inaspettata decisione quella che Eric prende su Carter, secondo le ultime anticipazioni americane di Beautiful. Cosa sta accadendo attualmente nelle puntate che stanno andando in onda in America? Il patriarca della famiglia Forrester ha appena scoperto del tradimento di Quinn e Carter. Per chi ancora non lo sapesse, la Fuller tradisce Eric lasciandosi andare alla passione con l’avvocato.

In un momento di forte crisi con suo marito, Quinn commette un gravissimo errore. Deve convincere Carter a tornare insieme alla sua amica Zoe, ma la situazione sfugge a entrambi di mano. La Fuller confessa quanto accaduto a Shauna. Quest’ultima, come si può immaginare, non abbandona Quinn e la aiuta a tenere il segreto nascosto.

Ma ecco che a scoprire la verità è la sorella di Zoe, ovvero Paris Buckingham (volto che il pubblico italiano conoscerà tra qualche mese). Quinn, intanto, si sente in colpa e decide di rinnovare la sue nozze con Eric. Proprio in occasione di questo evento viene a conoscenza del segreto Brooke! La Logan può finalmente vendicarsi, smascherando una volta per tutte Quinn.

I voti non vengono rinnovati e Carter confessa subito quello che è accaduto. La Fuller tenta di giustificare il tutto, ma senza ottenere il risultato sperato. Anche lei è poi costretta a confermare. Eric non ha alcuna intenzione di perdonare Quinn, tanto che la caccia di casa e dalla Forrester Creations.

Dopo qualche giorno, invita nella sua villa Carter. Quest’ultimo è amareggiato per aver tradito un uomo che l’ha sempre trattato con rispetto. Eric ammette di non essere mai stato così tanto deluso nella sua vita come lo è in questo momento con lui.

Di certo i Forrester non si sarebbero mai aspettati di subire un tradimento da Carter. Ridge sembra voler gettare tutta la colpa su Quinn e sottolinea che Carter ha subito esposto la verità sul tradimento.

“Questa famiglia ha finalmento chiuso con Quinn Fuller”, dichiara Ridge. Eric ribadisce di aver messo fine al suo matrimonio con la designer di gioielli e su Carter prende una decisone inaspettata: gli darà un’altra possibilità!

Chi pensava che la famiglia Forrester avrebbe chiuso la porta in faccia all’avvocato si sbagliava. L’unica condizione che Eric gli mette di fronte riguarda Quinn: deve stare alla larga da lei.

Non dovrà esserci tra loro alcun tipo di relazione. Carter accetta le condizioni del Forrester e fa sapere a padre e figlio che non deluderà mai più. Inoltre, Eric chiede all’avvocato di sbarazzarsi lui del ritratto di Quinn appeso sul muro come matriarca della famiglia.