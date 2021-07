Beautiful puntate America, Brooke contro Steffy: nuovo piano della Logan

Si apre una nuova guerra a Los Angeles? Questa volta tra Brooke e Steffy. Le anticipazioni americane di Beautiful fanno sapere che la Logan potrebbe avere in mente un piano per assumere più potere alla Forrester Creations. Questo ciò che sta attualmente accadendo nelle puntate che stanno andando in onda in America negli ultimi giorni.

Steffy dà alla luce il suo secondo figlio, Hayes, avuto con il medico John “Finn” Finnegan. Ci sono state delle polemiche per quanto riguarda il nome del bambino, ma intanto a Los Angeles la giovane Forrester pianifica il suo futuro insieme alla sua nuova famiglia. Finn non vede l’ora di sposarla, mentre Steffy prende del tempo, perché vuole prima conoscere i suoi genitori.

Dunque, sono attesi a Los Angeles mamma e papà Finnegan. Nel frattempo, alla Forrester Creations Brooke decide di fare una sorpresa a Ridge, facendo pubblicare un servizio fotografico su un giornale. Lo stilista si unisce a sua moglie per alcuni scatti divertenti. Ed ecco che la Logan gli fa sapere che si tratta di una sorpresa per celebrare il loro amore.

Ma il Forrester nota subito qualcosa di strano nell’articolo, ovvero il titolo, che si riferisce a Brooke e Ridge come co-CEO della Forrester Creations. Lo stilista fa notare a sua moglie che andrebbe aggiustato, in quanto Steffy non ne sarebbe stata felice. Dall’altra parte, la Logan appare piuttosto soddisfatta.

Vuole prendere il posto di Steffy alla Forrester Creations? Le anticipazioni rivelano che Brooke bramerà il potere all’interno dell’azienda, nelle prossime puntate americane.

La Logan avrà un desiderio: avere più controllo e responsabilità. Questo lo potrà ottenere perché Steffy si sta attualmente dedicando alla sua nuova famiglia. Ma è lei a condividere il posto di co-CEO con Ridge.

Pare che Brooke obietterà questa sua posizione, visto che Steffy avrà molto da fare in questi giorni con il suo secondo figlio e il matrimonio imminente con Finn.

La Logan potrebbe sperare di finire nel posto di co-CEO in via sperimentale. Potrebbe chiedere a Ridge di farle ottenere questo posto e vedere come vanno le cose durante il congedo di maternità di Steffy.

Sarà poi la Forrester a decidere se reclamare il ruolo oppure no. Sembra chiaro che Brooke vorrà dare una svolta alla sua carriera, sfidando se stessa. Pertanto, potrebbe essere abbastanza determinata da parlarne con Ridge.

Ovviamente, come si può immaginare, Steffy non prenderà bene tutto questo. Dunque, è prevista una nuova guerra a Los Angeles.