Beautiful Steffy, secondo figlio: parto in acqua, il nome scelto fa indignare

Nel corso della puntata di Beautiful andata in onda nella serata di ieri in America, il pubblico ha assistito al parto di Steffy. Nasce il suo primo figlio con Finn, a cui Kelly farà da sorella maggiore. La giovane Forrester decide di partorire in acqua, nella casa sulla scogliera. Un momento speciale per la stilista, condiviso con il suo promesso sposo. Infatti, anche il medico si siede in acqua e la aiuta a portare avanti il parto.

Con la presenza dell’ostetrica, Steffy dà così alla luce il suo secondo figlio. Finn è felicissimo di accogliere il bambino e ringrazia la Forrester per questo magico momento. Ma ora devono decidere il nome del piccolo. La coppia sceglie di chiamarlo Hayes. Già da qualche giorno si vociferava sul web che sarebbe stata questa la scelta di Steffy e Finn.

Nel promo condiviso dalla pagina social della nota soap opera compariva l’hashtag #babyhayes, cancellato poco dopo. I fan hanno fatto in tempo a vederlo e a commentare in anteprima questa decisione. I telespettatori non sono per nulla felici del nome che Steffy e Finn scelgono per il loro primo figlio insieme. Hayes, infatti, ricorda l’uomo che ha perseguitato e abusato Taylor, la madre della stilista.

Tuttavia, quando si pronuncia questo nome viene inevitabilmente in mente “Taylor Hamilton Hayes” e non Blake Hayes. Quest’ultimo non era esattamente un cittadino onesto. Gli furono diagnosticati, dopo vari comportamenti violenti, dei problemi mentali. Ed è proprio questo il motivo per cui i fan sono indignati per la scelta di questo nome.

Le critiche, chiaramente, arrivano da quei telespettatori che seguono da tantissimi anni la soap opera statunitense. Chi ha iniziato a seguirla di recente, non può di certo conoscere Blake Hayes. Va specificato che Hamilton è il cognome da nubile di Taylor, che ha poi acquisito ‘Hayes’ attraverso Blake.

Per il suo secondo parto, Steffy decide di installare una piscina in soggiorno. Di recente, la stessa attrice Jacqueline MacInnes Wood ha dato alla luce il suo secondo figlio, Lenix.

Intanto, nelle prossime puntate americane di Beautiful, Thomas non potrà subito congratularsi con Steffy. Il giovane Forrester viene rinchiuso in una gabbia da Justin e la sua assenza dopo la nascita del suo nipotino fa preoccupare parecchio.

Steffy non immagina cosa sta accadendo al fratello. Inoltre, si ritrova ad affrontare un’altra situazione spiacevole. Il padre della sua prima figlia si trova attualmente in prigione.

Prima del parto, la Forrester va a trovare Liam in carcere e gli offre tutto il suo sostegno. Lei è la prima a consigliare allo Spencer di cambiare avvocato, in quanto Justin non starebbe compiendo a dovere il suo lavoro. Con il trascorrere dei giorni, si è scoperto che effettivamente ha ragione!