Jacqueline MacInnes Wood ha partorito: è nato il secondo figlio dell’attrice di Steffy di Beautiful! La bellissima interprete di questo personaggio è diventata di nuovo mamma negli ultimi giorni. Una nascita attesissima da parte dei fan della soap opera di tutto il mondo: il personaggio di Steffy Forrester è molto amato, non a caso. E la stessa Jacqueline riceve diverse nomination nei più prestigiosi premi americani per il mondo della recitazione. Non solo attrice affermata, ma anche una mamma felicissima, anzi una mamma bis! È stata la stessa Wood a dare l’annuncio della nascita del suo secondo figlio.

Il post è apparso a sorpresa sul suo profilo Instagram. Ha pubblicato la foto del secondo figlio, il piccolo si intravede ma nello scatto c’è solo metà viso. E poi c’è la mano della mamma che stringe quella del suo piccolo: un’immagine tenerissima. Nella didascalia l’attrice ha scritto solo il nome scelto per il secondogenito e la data di nascita. Il piccolo si chiama Lenix ed è nato due giorni fa, quindi il 21 febbraio 2021. Il piccolo quindi è arrivato da poco nella vita di mamma Jacqueline, papà Elan e il fratellino Rise. L’attrice di Beautiful ha già un figlio, Rise appunto. Lui è il primogenito, ha quasi due anni ed è nato a marzo del 2019.

Jacqueline non ha raccontato nulla sul suo secondo parto, per ora. Non molto tempo fa aveva ammesso di essere terrorizzata all’idea di dover partorire da sola senza suo marito accanto: Elan sarà riuscito a mettere piede in sala parto, alla fine? La coppia comunque è al settimo cielo: quando hanno scoperto di essere in attesa del secondo figlio hanno fatto i salti di gioia. E anche Rise era felicissimo di diventare fratello maggiore.

Jacqueline MacInnes Wood di nuovo mamma, cosa succederà a Steffy in Beautiful?

L’attrice ha preso di sicuro un periodo di pausa dal set nell’ultima parte della gravidanza e mancherà anche per un periodo dopo il parto. Ma cosa ne sarà di Steffy in Beautiful? Fino al mese di novembre Jacqueline era ancora impegnata sul set, quindi non è detto che non siano riusciti a registrare tutte le sue scene prima che andasse in maternità. E chissà magari l’assenza di Steffy sarà breve. Anche perché la trama avrà permesso alla Wood di partecipare alle puntate nonostante il pancione: anche Steffy Forrester è in attesa del secondo figlio.