Beautiful anticipazioni americane: Steffy incinta di nuovo, il figlio è di Liam

Secondo figlio in arrivo per gli Steam dopo Kelly: un boccone amaro da mandare giù per Hope e Brooke

Steffy Forrester è incinta del secondo figlio nelle puntate americane di Beautiful. Una gravidanza che gli autori sono stati costretti ad inserire per via della gravidanza dell’attrice Jacqueline Macinnes Wood, già mamma del piccolo Rise avuto dal marito italo-americano Elan Ruspoli. Nella soap, come da tradizione, questa nuova dolce attesa nasconde dramma e tensione. In America Steffy è impegnata con Finn, new entry degli ultimi episodi.

Finn è un dottore che ha aiutato la figlia di Ridge e Taylor dopo un incidente in moto. Finn ha avuto un vero e proprio colpo di fulmine e a poco a poco è riuscito a conquistare Steffy. Quest’ultima si è lasciata coinvolgere dalla nuova relazione ma il grande amore che prova per Liam, sposato con Hope, non è mai svanito del tutto…Spencer tradisce la moglie con la sua ex dopo aver bevuto qualche bicchiere di troppo.

Liam crede che Hope l’abbia tradito con Thomas e così cerca rifugio in Steffy. In realtà Liam non vede altro che Forrester con un manichino che assomiglia alla Logan. Liam non riesce a distinguere la finzione dalla realtà e corre a casa di Steffy, certo dello sgarro della moglie. Dopo una serata di vino e chiacchiere Steffy e Liam finiscono a letto insieme, tradendo entrambi i rispettivi partner.

Solo in un secondo momento Liam scopre che Hope non l’ha mai tradito con Thomas ma cerca di non rivelare alla ragazza della notte di passione trascorsa con Steffy. Peccato che la Forrester resti incinta e ancora una volta, come già accaduto con Kelly, è costretta a fare un test di paternità. Steffy informa subito dei fatti Finn che, seppur deluso da quanto fatto dalla Forrester, perdona la sua compagna e si dichiara pronto ad andare avanti.

Anche Liam è costretto a dire la verità a Hope, che reagisce molto male alla notizia. Così come Brooke, che interviene affrontando duramente Steffy che, a suo dire, ha rovinato per l’ennesima volta il matrimonio di Hope. Steffy è convinta che il secondo figlio che aspetta sia di Finn – o almeno spera sia così – ma il risultato del test del DNA certifica che è Liam il padre del bambino.

Un risvolto drammatico che crea nuove tensioni tra i Forrester, i Logan e gli Spencer. Hope è propensa a non perdonare il marito nonostante Brooke reputi Steffy l’unica responsabile dell’intera situazione. Non solo: qualcuno parla addirittura di una manipolazione del test, magari ad opera di Vinny, il migliore amico di Thomas. Un modo per riavvicinare lo stilista alla sua grande ossessione.

Una trama, quella di Beautiful, assi avvincente e ricca di suspance, che in Italia seguiremo nell’autunno 2021, programmazione Mediaset permettendo. In attesa di saperne di più è chiaro che Steffy lascerà momentaneamente la scena per far sì che Jacqueline Macinnes Wood possa godersi il suo periodo di maternità. Dunque solo un arrivederci carico di pathos e lacrime.