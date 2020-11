Jacqueline MacInnes Wood, l’attrice che dal 2008 interpreta il ruolo di Steffy Forrester in Beautiful è di nuovo incinta. La star in un’intervista rilasciata a Di Più Tv ha rivelato di aver scoperto di diventare mamma per la seconda volta in quarantena ma di non aver voluto dire nulla a nessuno per aspettare la fine del terzo trimeste di gestazione, generalmente il più delicato.

“Quando mi sono accorta di avere un ritardo ho fatto un test di quelli che si comprano in farmacia. Elan era accanto a me quando lo facevo. Quando è risultato positivo abbiamo fatto i salti di gioia”

Da quanto dichiarato da Jacqueline, la notizia sarebbe stata ben accolta in famiglia. Anche il piccolo Rise, primogenito di soli otto mesi, si farebbe delle domande sulle trasformazioni fisiche della mamma. La Wood ha confidato che sicuramente ha troppi pochi anni per capire che presto diventerà fratello maggiore ma che molto spesso indica il suo pancione come a carpire che qualcosa sta avvenendo e cambierà nella loro vita.

In riferimento poi al sesso del bambino l’attrice ha affermato di non avere nessun tipo di preferenza. Nonostante abbia già un maschietto l’unica cosa per Jacqueline indispensabile è la salute del nuovo nascituro e che suo marito Elan sia con lei al momento del parto.

“Non conosciamo ancora il sesso del bambino ma io e Elan siamo d’accordo sul fatto che quello che conta davvero è che sia sano. In questo periodo di incertezze sulla salute è tutto quello che ci interessa, che sia un bambino o una bambina”

E ha proseguito: “L’unica cosa che mi farebbe paura sarebbe non avere mio marito accanto quando il nostro piccolo verrà al mondo”.

Sulla gravidanza, invece, Jacqueline MacInnes Wood si è spesa in alcuni curiosi particolari. Al settimanale edito da Cairo Editore ha infatti raccontato che mentre durante la prima gravidanza mangiava in continuazione pizza, tanto da esserne ghiotta tuttora, in questa seconda esperienza da neo mamma non smetterebbe di mangiare gelato al gusto mango e cioccolato fondente.

Un altro curioso particolare è come Jacqueline MacInnes Wood ha fatto sapere del lieto evento. Pure stavolta la star americana ha cercato di lasciare il segno nell’ufficializzare la notizia. Circa un mesetto fa, esattamente il 15 di ottobre, aveva pubblicato sul suo profilo Instagram un video in cui inizialmente si presentava seduta in una sedia in tenuta casalinga, tuta da ginnastica blu e scarpe da ginnastica. Successivamente, in uno schiocco di dita, i vestiti diventavano più seducenti: camicia arrotolata, slip e tacchi alti tanto da mostrare apertamente il pancione. Nella didascalia sotto il post annunciava il suo “Round 2” con l’hashtag “23 week”.

Per la Wood non è insolito dare questo tipo di notizie in maniera del tutto stravagante. Per annunciare la gravidanza del piccolo Rise la star americana aveva letteralmente sfilato in biancheria intima in una puntata della soap opera mostrando il pancione.

Seppur incinta, Jacqueline MacInnes Wood è ancora impegnata con le riprese delle nuove puntate di Beautiful. Nonostante la stanchezza, l’emozione per la nuova avventura che l’aspetta supera ogni difficoltà: