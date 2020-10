Cicogna in volo per Jacqueline Macinnes Wood. La famosa Steffy Forrester di Beautiful ha annunciato sui social network di essere di nuovo in dolce attesa. L’attrice 33enne è diventata mamma la prima volta nel 2019 ed è ora pronta per il bis. Jacqueline è incinta del suo secondo figlio ed è da poco entrata nel sesto mese di gravidanza (in basso il video dell’annuncio assai originale). Il parto è dunque previsto per il prossimo gennaio. A breve, quindi, la Wood sarà costretta a prendersi un’altra pausa dal set della soap opera americana, dove è una delle protagoniste più amate. Ad oggi non è chiaro il futuro di Steffy: in occasione della prima gravidanza è stata spedita a Parigi insieme alle figlie Kelly e Phoebe, questa volta come verrà giustificata la sua assenza dal piccolo schermo?

Beautiful, pausa per Steffy: l’attrice Jacqueline Macinnes Wood è di nuovo incinta

Jacqueline Macinnes Wood aspetta il secondo figlio dal marito Elan Ruspoli. La coppia ha già un bambino, Rise, nato a marzo 2019. Il nome del primogenito – che tradotto in italiano vuol dire “crescita” – è stato scelto da Jacqueline e Elan perché il piccolo rappresenta una forza nuova, un cambiamento positivo verso un mondo migliore. La Wood si è sposata in Sardegna, alla presenza di pochi invitati, nell’estate 2018. Elan Ruspoli è italo-americano. È discendente di una rinomata e aristocratica famiglia romana, tradizionalmente fedele al Papa. I parenti più stretti di Elan hanno lasciato da tempo il nostro paese per trasferirsi negli Stati Uniti, a Los Angeles. Qui Elan è cresciuto e ha trovato lavoro nel mondo del cinema.

Vita privata di Jacqueline Macinnes Wood: chi è il marito Elan Ruspoli

Elan Ruspoli è un manager della Creative Artists Agency, una nota società che rappresenta parecchi divi di Hollywood. Grazie al suo lavoro Elan ha conosciuto Jacqueline Macinnes Wood: i due si sono innamorati nel 2017. Sono usciti allo scoperto a Capodanno, quando hanno postato su Instagram lo scatto di un romantico bacio a Sydney. I due hanno diverse passioni in comune, tra cui lo sport, i viaggi e l’amore per l’Italia.