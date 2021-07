Beautiful anticipazioni puntate americane, Steffy si sposa? Caos suoceri

Nelle prossime puntate americane di Beautiful, Steffy conoscerà i suoi suoceri, ovvero i genitori di John Finnegan ‘Finn’. La giovane Forrester avrà così modo di capire qualcosa in più sul passato del suo futuro marito, padre del suo secondo figlio. Approderanno nel cast della soap opera americana i due attori Naomi Matsuda e Ted King, che interpreteranno appunto i genitori di Finn, Li e Jack.

Steffy apprenderà alcuni dei retroscena riguardanti la vita del suo futuro marito. Avrà modo di notare alcuni dettagli che prima non aveva visto. Tutto questo aumenterà la curiosità della figlia di Ridge, diventata da poco mamma per la seconda volta. In particolare, il suocero Jack apparirà subito come un personaggio molto attivo nella trama della soap.

Il suo interprete, in una recente intervista, ha rivelato di aver già girato delle scene con molte persone intorno. Questo sembra anticipare un matrimonio a Los Angeles. Non sono di certo inaspettate le nozze di Steffy e Finn. La giovane stilista accetta la proposta del medico, ancora prima di mettere al mondo il loro bambino.

Anche gli showrunner hanno annunciato che presto ci sarà un matrimonio da celebrare. Oltre questo, Ted King ha anticipato che avverrà un contatto fisico tra padre e figlio. Dunque, bisogna attendere uno scontro acceso tra Jack e Finn? Sembra che i due suoceri di Steffy approderanno a Los Angeles per portare non poca confusione.

Attraverso il loro comportamento, Steffy capirà finalmente alcuni degli atteggiamenti del suo futuro marito. Si pensa che la situazione sfuggirà di mano proprio il giorno del loro matrimonio, durante il quale Jack potrebbe rendersi protagonista.

Ma Steffy potrebbe avere presto dei problemi con l’arrivo dei suoceri. In realtà, si è parlato spesso della sconvolgente identità della madre di Finn. Le indiscrezioni, per mesi, hanno ipotizzato che la mamma del medico fosse un volto conosciuto della soap e che lui non la conoscesse ancora.

In realtà, la situazione ora sembrerebbe alquanto diversa. Finn una madre ce l’ha già, ma ovviamente non si escludono i colpi di scena: potrebbe saltare fuori una verità per lui inaspettata nelle prossime puntate americane di Beautiful.

Nel frattempo, le anticipazioni svelano che Steffy non andrà particolarmente d’accordo con la suocera. Quest’ultima, pare, sarà molto presente nella vita di Finn e vorrà controllarla.

I telespettatori conosceranno inizialmente il padre Jack e, dopo solo qualche giorno, la madre Li. Cosa accadrà alla figlia di Ridge con l’arrivo dei suoceri? Sicuramente i colpi di scena non mancheranno e neanche gli scontri!