Beautiful puntate America, Eric disperato torna da Quinn? Scelte difficili

Un Eric disperato potrebbe essere pronto a tornare sui suoi passi, da Quinn. Ebbene sì, nelle prossime puntate americane di Beautiful, il patriarca della famiglia Forrester tornerà a pensare ai bei momenti trascorsi con la Fuller. Chi ha seguito le ultime vicende andate in onda in America sa che Eric mette fine al suo matrimonio con Quinn dopo aver scoperto il suo tradimento con Carter.

Dà una seconda possibilità all’avvocato, permettendogli di continuare a lavorare per la sua azienda, ma caccia di casa la Fuller. Quest’ultima, ormai innamorata di Carter, non fa alcun tipo di problema quando si parla delle carte di divorzio e questo lascia senza parole Eric. Il padre di Ridge non sa che Quinn e Carter stanno continuando a vedersi.

Intanto, fa il suo sconvolgente ritorno a Los Angeles Sheila, la quale annuncia di essere la madre biologica di Finn, il neo marito di Steffy. Proprio l’arrivo della dark lady porterà Eric a una serie di riflessioni. E mentre Carter vorrà rendere pubblica la sua relazione con Quinn, pare ci sarà uno sviluppo sorprendente che scuoterà tutti.

Eric potrebbe ammettere che rivedere Sheila gli ha fatto capire che gli errori di Quinn non sono stati poi così gravi. Pertanto, sarà disposto a dare un’altra possibilità alla sua storia con la madre di Wyatt. A questo punto, la Fuller dovrà riflettere su cosa fare. Le ultime anticipazioni di Beautiful segnalano che Quinn si ritroverà a prendere una decisione difficile.

Continuerà a viversi il suo nuovo amore per Carter o deciderà di tornare a essere la matriarca della famiglia Forrester? Stare con l’avvocato la rende più serena, in quanto sa che ormai tutti coloro che sono accanto a Eric non la accetteranno mai. Le sfide, però, piacciono parecchio a Quinn e ora che è tornata Sheila potrebbe iniziare una nuova lotta.

Intanto, Carter sarà stanco di nascondersi, sebbene sia consapevole del fatto che la verità potrebbe fargli perdere la sua posizione alla Forrester Creations. Quando Quinn sarà pronta a finalizzare il suo divorzio, Eric la sorprenderà facendole sapere che gli piacerebbe dare un’altra possibilità al loro amore.

Le anticipazioni segnalano che la Fuller prenderà in considerazione la richiesta del Forrester e questo significa che deluderà Carter. L’amore potrebbe non essere sufficiente per la designer di gioielli, in quanto una parte di lei vorrà onorare l’impegno preso con Eric.

Non solo, rifletterà sul fatto che Carter dovrebbe avere una donna più giovane al suo fianco, per avere dei figli. Oltre questo, sa che l’avvocato perderebbe il suo lavoro alla Forrester Creations stando con lei.

Le ultime indiscrezioni fanno sapere che a fine agosto avverrà “una riconciliazione inaspettata per una coppia”. Saranno proprio Eric e Quinn a tornare sui loro passi dopo il ritorno di Sheila? Non resta che attendere per scoprirlo.