Beautiful, Sheila è la madre di Finn: ma chi è il padre? Cosa si sa

Chi è il padre biologico di Finn in Beautiful? I telespettatori americani hanno appena scoperto chi è la sua madre biologica, con un grande colpo di scena. Fa così il suo ritorno a Los Angeles la temutissima Sheila Carter. Un volto per nulla sconosciuto al pubblico che da sempre segue le vicende dei Forrester. Proprio la famiglia di Eric e Ridge si è ritrovata più volte vittima dei subdoli piani della dark lady.

L’ultima a scontrarsi con lei fu Quinn, la quale ora potrebbe rappresentare un’ancora di salvezza per Steffy. Quest’ultima non ha alcuna intenzione di permettere a Sheila di entrare nella sua vita. La Carter si presenta il giorno del matrimonio della Forrester con Finn. I due sono già marito e moglie, ma non sanno ancora che qualcosa (o meglio qualcuno) stravolgerà tutto.

Quando Finn si allontana dal salotto dove si è appena celebrato il matrimonio, Sheila si intrufola in casa Forrester e cerca subito un contatto con lui. Durante questo tanto atteso confronto, la Carter fa sapere al medico che è lei la sua madre biologica. Va precisato che Finn è a conoscenza della sua adozione. Jack e Li Finnegan non sono i suoi genitori biologici.

Non conoscendo le dinamiche del passato e i crimini che ha commesso, Finn porta Sheila nel salotto, dove Steffy e il resto degli invitati appaiono spensierati. Non appena fa il suo ingresso, Sheila porta subito tensione e preoccupazione. Brooke lascia cadere a terra il bicchiere che sta tenendo in mano e Ridge consiglia alla Carter di lasciare subito la tenuta.

Ad affrontarla faccia a faccia ci pensa Steffy, che la colpisce in pieno volto! Questo rappresenta l’inizio di un incubo per la giovane Forrester. Ora i telespettatori si stanno chiedendo: chi è invece il padre biologico di Finn? È un volto conosciuto nella soap opera? Inizialmente si pensava che effettivamente l’uomo che l’ha cresciuto fosse il suo papà naturale, ovvero Jack.

Ma questo non rappresenta un dettaglio certo. Lui stesso sostiene che Sheila l’abbia contattato anni fa e che gli abbia proposto di adottare il suo figlio appena nato. Il mistero si infittisce, sebbene la situazione potrebbe essere più semplice del previsto.

Jack potrebbe aver finto con sua moglie Li. Donna e Katie parlano del fatto che si sa davvero poco di questa famiglia. Sembrano esserci troppe ombre e molti misteri intorno a loro. Jack potrebbe aver avuto una relazione segreta con Sheila da cui è appunto nato Finn.

Non avrebbe, però, fatto sapere la verità a Li, convincendola ad adottare Finn. Sembra che qualcosa, nelle prossime puntate americane di Beautiful, uscirà fuori quando si saprà qualcosa in più sulla professione di Jack.

L’unico a conoscenza della verità su Sheila era proprio lui. Infatti, sia Finn che Li non sapevano chi fosse la Carter. Ma c’è un’altra ipotesi che sta prendendo piede in questi giorni tra le varie indiscrezioni.

In particolare, si è iniziato a pensare che sia Eric il padre biologico di Finn! Questo sarebbe un gran bel colpo di scena per il pubblico. Va segnalato che per Steffy non ci sarebbe alcun problema in questo caso.

Infatti, diversi anni fa, Ridge scoprì di non essere realmente figlio di Eric, continuando comunque a considerarlo il suo unico padre.